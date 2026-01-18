خامنئي يتهم ترامب بالمسؤولية عن الاحتجاجات الدامية في إيران

08:26 ص

الوكيل الإخباري- ألقى الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي السبت بالمسؤولية على الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد على مدى أسابيع، وذلك بعد أن قالت جماعات حقوقية إن حملة القمع العنيفة التي شنتها قوات الأمن أودت بحياة أكثر من ثلاثة آلاف شخص. اضافة اعلان





وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن خامنئي قال "نعتبر الرئيس الأميركي مجرما بسبب القتلى والأضرار وتشويه السمعة التي ألحقها بالأمة الإيرانية".



واندلعت الاحتجاجات في 28 كانون الأول على خلفية مصاعب اقتصادية وتطورت إلى مظاهرات واسعة النطاق تطالب بإنهاء حكم رجال الدين في الجمهورية الإسلامية.



وهدد ترامب مرارا بالتدخل، وتوعد باتخاذ "إجراء قوي للغاية" إذا أعدمت إيران محتجين.





