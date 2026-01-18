خامنئي يتهم ترامب بالمسؤولية عن الاحتجاجات الدامية في إيران

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن خامنئي قال "نعتبر الرئيس الأميركي مجرما بسبب القتلى والأضرار وتشويه السمعة التي ألحقها بالأمة الإيرانية".
واندلعت الاحتجاجات في 28 كانون الأول على خلفية مصاعب اقتصادية وتطورت إلى مظاهرات واسعة النطاق تطالب بإنهاء حكم رجال الدين في الجمهورية الإسلامية.
وهدد ترامب مرارا بالتدخل، وتوعد باتخاذ "إجراء قوي للغاية" إذا أعدمت إيران محتجين.
-
أخبار متعلقة
-
ما حقيقة مطالبة ترامب الدول بمليار دولار مقابل البقاء في مجلس السلام؟
-
القوات السورية تسيطر على أكبر حقل نفطي في البلاد
-
جيش كوريا الجنوبية يبدأ في نشر الصاروخ "الوحش" هيونمو-5
-
اجتماع أوروبي طارئ بعد تهديد ترامب بالرسوم على خلفية غرينلاند
-
واشنطن بوست: البنتاغون يستعد لنشر 1500 جندي في ولاية مينيسوتا
-
تفجير جسرين في مدينة الرقة السورية على نهر الفرات
-
على وقع ضربة أمريكية محتملة لإيران… نتنياهو يعقد اجتماعا أمنيا طارئا
-
إيران.. إعادة فتح المدارس بعد أسبوع من الإغلاق