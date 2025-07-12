السبت 2025-07-12 11:56 ص
 

خامنئي يتوعد: نستطيع ضرب المواقع الحيوية الأميركية في أي وقت

المرشد الإيراني علي خامنئي
المرشد الإيراني علي خامنئي
 
السبت، 12-07-2025 09:02 ص
الوكيل الإخباري-   قال المرشد الإيراني علي خامنئي، السبت، إن طهران قادرة على الوصول إلى المواقع الحيوية الأميركية في المنطقة.اضافة اعلان


وفي منشور على حسابه في منصة "إكس"، قال خامنئي: "وجّهت إيران صفعة لأميركا، إذ هاجمت إحدى قواعدها المهمة في المنطقة (قاعدة العديد)، ملحقة بها أضرارًا".

وأضاف خامنئي: "إيران تملك القدرة على الوصول إلى المواقع الحيوية الأميركية في المنطقة عندما ترى ذلك مناسبًا".

واختتم منشوره قائلًا إن "استهداف قاعدة العديد ليست حادثة صغيرة بل كبيرة ويمكن تكرارها".

وأظهر مقطع مصور بثّته وسائل إعلام رسمية إيرانية، السبت الماضي، خامنئي في أول ظهور علني له منذ بدء الحرب مع إسرائيل في 13 يونيو، التي قُتل فيها عدد من كبار القادة والعلماء النوويين.

وظهر خامنئي، الذي كان قد اختفى عن الأنظار منذ بدء تبادل الضربات الجوية بين طهران وتل أبيب، في تجمع مغلق خلال مناسبة دينية.

وكان خامنئي قد أكد، الشهر الماضي، بعد إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، أن الولايات المتحدة "لم تحقق أي إنجاز" في الضربات التي شنّتها على إيران، مشددًا على أن إيران وجهت "صفعة على وجه أميركا".

واعتبر خامنئي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان "بحاجة إلى القيام باستعراض"، مشيرًا إلى أن واشنطن بالغت في تصوير نتائج هجماتها على المنشآت النووية الإيرانية.

وأشار إلى أن "واشنطن تضخّم من أهمية هجماتها على منشآتنا النووية، وقد وجهنا صفعة قوية لها".

وفي المقابل، قال ترامب إنه أنقذ خامنئي من موت وصفه بـ"البشع والمهين"، كما منع إسرائيل من تنفيذ الهجوم "الأكبر" في إيران.

سكاي نيوز
 
 
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