خامنئي يرد على ترامب بعد حديثه عن انقاذ المرشد من موت مهين ومحو 3 مواقع نووية إيرانية

الوكيل الإخباري- أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في رده على التصريحات الأخيرة الصادرة من واشنطن، أن مبالغة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهدف إلى إخفاء عجزه.

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