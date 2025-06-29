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خامنئي يرد على ترامب بعد حديثه عن انقاذ المرشد من موت مهين ومحو 3 مواقع نووية إيرانية

خامنئي
خامنئي
 
الأحد، 29-06-2025 09:13 م

الوكيل الإخباري-   أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في رده على التصريحات الأخيرة الصادرة من واشنطن، أن مبالغة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهدف إلى إخفاء عجزه.

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وقال المرشد الأعلى الإيراني في تدوينة على منصة "إكس": "استخدم الرئيس الأمريكي مبالغة غير تقليدية في وصف ما حدث، وهو ما اتضح أنه ضروري".


وأضاف: "كل من سمع تلك الكلمات أدرك أن هناك حقيقة أخرى مخفية وراء هذه الكلمات. لم يكن بوسعهم فعل شيء، فبالغوا في الكلام لإخفاء الحقيقة وإبقائها طي الكتمان".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف أي خطوات لتخفيف العقوبات على إيران، بعد تصريحات اعتبرها معادية من المرشد الإيراني خامنئي، وهدد ترامب بشن ضربات جديدة إذا واصلت إيران برنامجها النووي، مطالبا بفتح منشآتها للتفتيش الدولي.

وهاجم ترامب، في وقت سابق، المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، مشيرا إلى أنه أنقذه من موت مهين، وأشار إلى وجوب عودة إيران إلى مسار النظام العالمي.

 
gnews

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