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خامنئي يظهر علنا لأول مرة منذ الحرب مع الاحتلال الإسرائيلي

خامنئي
خامنئي
 
السبت، 05-07-2025 11:15 م

الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن المرشد الأعلى في إيران، آية الله علي خامنئي، ظهر علنًا اليوم السبت للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران .

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 وشارك خامنئي، في مراسم دينية أقيمت في طهران، السبت، في أول ظهور علني له منذ وقف إطلاق النار مع إسرائيل في 24 حزيران/يونيو، بحسب ما أظهرته لقطات بثتها وسائل الإعلام الرسمية.

 
 
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