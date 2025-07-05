خامنئي يظهر علنا لأول مرة منذ الحرب مع الاحتلال الإسرائيلي

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن المرشد الأعلى في إيران، آية الله علي خامنئي، ظهر علنًا اليوم السبت للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران .

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