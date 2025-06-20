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خامنئي يعلن بدء "عقاب إسرائيل" بعد قصف مركز أمني في بئر السبع

سقوط صاروخ إيراني على بئر السبع
سقوط صاروخ إيراني على بئر السبع
 
الجمعة، 20-06-2025 11:18 ص
الوكيل الإخباري- أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي أن "إسرائيل تُعاقب في هذه اللحظة"، في تعليق على ضربة صاروخية إيرانية استهدفت مدينة بئر السبع جنوبي إسرائيل صباح الجمعة.اضافة اعلان


ويأتي هذا التصريح في سياق تصعيد غير مسبوق بين طهران وتل أبيب، بعد أسبوع من تبادل الضربات الجوية والصاروخية، والذي بدأ عقب سلسلة من الغارات الإسرائيلية على أهداف داخل إيران، منها مواقع عسكرية ومقرات بحثية حساسة.

وسقط صاروخ إيراني بشكل مباشر على مركز "غاف يام نيغيف" التكنولوجي في بئر السبع، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إيرانية وإسرائيلية.

وأوضحت وكالة الأنباء الإيرانية أن الموقع يضم منشآت عسكرية واستخباراتية متقدمة، تشمل مراكز للأمن السيبراني.

أسفر الهجوم عن إصابة 6 أشخاص، إلى جانب اندلاع حرائق وأضرار مادية جسيمة في عدد من المباني المجاورة.

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية أن الصاروخ أصاب مبنى بشكل مباشر، بينما ذكرت بلدية بئر السبع أن الانفجار تسبب في دمار واسع داخل المبنى المستهدف وتضرر شقق سكنية قريبة، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

من جهتها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن صاروخًا واحدًا فقط أُطلق من إيران، مشيرة إلى أن تحقيقًا يُجرى حاليًا لمعرفة سبب عدم اعتراضه من قبل منظومات الدفاع الجوي.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي أعمدة دخان كثيفة تتصاعد من موقع الانفجار، وسط انتشار أمني مكثف وتدخل عاجل لفرق الإنقاذ والطوارئ.

يأتي هذا الهجوم وسط تحذيرات متزايدة من احتمال اندلاع مواجهة إقليمية شاملة، في ظل غياب مؤشرات لوقف إطلاق النار أو احتواء التصعيد.

سكاي نيوز
 
gnews

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