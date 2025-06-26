خامنئي يهنئ الشعب الإيراني بالانتصار على إسرائيل

الوكيل الإخباري- هنأ المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي، اليوم الخميس، في منشور عبر منصة إكس الشعب الإيراني بالانتصار على إسرائيل.



وكتب خامنئي: "أهنئكم بالنصر على الكيان الصهيوني الزائف".

اضافة اعلان



وتعد هذه الكلمة، الثالثة من نوعها لخامنئي، عقب بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران والأولى عقب إعلان وقف النار.



ووفق ما نقلت وكالة "إرنا"، قال المرشد الأعلى للثورة: "أهنئ الشعب الإيراني، لقد كاد النظام الصهيوني أن ينهار ويدمر تحت ضربات الجمهورية الإسلامية".



وأضاف: "أرى من الضروري أن أتقدم ببعض التهاني للشعب الإيراني العظيم:

أولا؛ أهنئكم على الانتصار على النظام الصهيوني الزائف. مع كل هذا الضجيج، ومع كل هذه الادعاءات، كاد النظام الصهيوني أن ينهار ويدمر تحت ضربات الجمهورية الإسلامية".



وقال خامنئي، إن "النظام الأمريكي دخل في الحرب المباشرة لأنه شعر أنه إذا لم يدخل فإن النظام الصهيوني سوف يدمر بالكامل، وهنا أيضا انتصرت الجمهورية الإسلامية ووجهت صفعة قوية للولايات المتحدة".