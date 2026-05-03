الأحد 2026-05-03 10:40 ص

خبراء: عجز إسرائيلي أمام سلاح "حزب الله" الجديد "القاتل"

أرشيفية
 
الأحد، 03-05-2026 10:18 ص

الوكيل الإخباري- أكد خبراء عسكريون أن الجيش الإسرائيلي عاجز عن التدخل إلكترونيا بالطائرات المسيرة الجديدة العاملة بالألياف الضوئية التي بدأ "حزب الله" اللبناني باستخدامها ضد القوات الإسرائيلية.

وقال الخبراء إن هذه الطائرة رباعية المراوح هي طائرة مسيّرة تعمل بالألياف الضوئية، وهو سلاح يستخدمه "حزب الله" بشكل متزايد بدقةٍ قاتلة. يصعب إيقاف هذه الطائرات المسيّرة، بل ويصعب رصدها، مما يمنح مشغليها رؤيةً عالية الدقة للهدف دون بث أي إشارة قابلة للتشويش.

وقال الباحث البارز في معهد الدراسات الأمنية الوطنية الإسرائيلي، يهوشوا كاليسكي: "هذه الطائرات المسيرة محصنة ضد التشويش على الاتصالات، وفي غياب بصمة إلكترونية، يستحيل أيضا تحديد موقع إطلاقها".

وفي فيديو بثه "حزب الله"، الأحد، أصابت طائرة مسيرة رباعية المراوح، لا يتجاوز وزنها بضعة كيلوغرامات، هدفها بينما بدا الجنود الإسرائيليون غافلين تمامًا عن اقترابها.


ووفقا للجيش الإسرائيلي، أسفر الهجوم عن مقتل الرقيب عيدان فوكس، البالغ من العمر 19 عامًا، وإصابة آخرين. ثم أطلق حزب الله المزيد من الطائرات المسيرة على مروحية إنقاذ وصلت إلى الموقع لإجلاء الجنود الجرحى.


وتتميز الطائرات المسيرة المزودة بألياف بصرية بفعاليتها وبساطتها، فبدلا من إشارة لاسلكية تتحكم بالطائرة عن بعد، يربط كابل الألياف البصرية الطائرة مباشرة بمشغلها.

 
 


