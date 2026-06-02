خبراء في الأمم المتحدة يتهمون واشنطن بـ"ممارسات استعمارية" ضد كوبا

وقال الخبراء في بيان صدر في جنيف "إن المحاولات الرامية إلى تعديل النظام الدستوري لدولة ذات سيادة عبر التهديد والإكراه تذكر بالممارسات في الحقبة الاستعمارية".
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