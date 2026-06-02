الثلاثاء 2026-06-02 11:31 م

خبراء في الأمم المتحدة يتهمون واشنطن بـ"ممارسات استعمارية" ضد كوبا

الأمم المتحدة: إسرائيل ما زالت تقتل الفلسطينيين في غزة
الأمم المتحدة
 
الثلاثاء، 02-06-2026 09:55 م

الوكيل الإخباري-   رأى خبراء في الأمم المتحدة الثلاثاء أنّ محاولات زعزعة الاستقرار التي تقوم بها الولايات المتحدة ضد كوبا في إطار استراتيجية قائمة على "الإكراه"، تحاكي "الممارسات الاستعمارية".

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وقال الخبراء في بيان صدر في جنيف "إن المحاولات الرامية إلى تعديل النظام الدستوري لدولة ذات سيادة عبر التهديد والإكراه تذكر بالممارسات في الحقبة الاستعمارية".

 
 


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