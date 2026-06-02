خبراء في الأمم المتحدة يتهمون واشنطن بـ"ممارسات استعمارية" ضد كوبا

الوكيل الإخباري- رأى خبراء في الأمم المتحدة الثلاثاء أنّ محاولات زعزعة الاستقرار التي تقوم بها الولايات المتحدة ضد كوبا في إطار استراتيجية قائمة على "الإكراه"، تحاكي "الممارسات الاستعمارية".

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