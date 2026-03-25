خبيرة أمريكية: الأسطول الأمريكي عاجز عن تطهير مضيق هرمز من الألغام

الأربعاء، 25-03-2026 10:26 ص

الوكيل الإخباري- أكدت الخبيرة الأمريكية في المجال البحري إيما سالزبوري أنه يمكن للقوات الإيرانية زرع الألغام في مضيق هرمز بسهولة، ويفتقر الأسطول الأمريكي إلى القدرة على تطهير المضيق بنجاح.

وقالت سالزبوري في مقابلة مع صحيفة "أساهي" اليابانية: "يرجح أن تكون إيران تمتلك آلاف الألغام البحرية، والأهم من ذلك، أنها تمتلك وسائل واسعة النطاق لزرعها. حيث يصعب تمييز زوارق الحرس الثوري الإيراني السريعة عن السفن الصغيرة العادية، ويصعب تعطيلها مسبقا... مضيق هرمز ضيق، وحتى عدد محدود من الألغام قادر على تعطيل الملاحة فيه. وهذا لن يشكل عبئا كبيرا على القوات الإيرانية".

وأضافت: "كانت البحرية الأمريكية، في ذروة الحرب الباردة، تمتلك قدرات فعالة في إزالة الألغام البحرية. إلا أنه بسبب نقص التمويل وتراجع الاهتمام بهذه القدرات، فقدت هذه القدرات إلى حد كبير. وتفتقر الولايات المتحدة حاليا إلى القدرات اللازمة لإزالة الألغام البحرية، لا سيما في ظل التهديد المستمر بالهجمات الصاروخية والمسيرات من إيران".


وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تعتمد في عمليات إزالة الألغام على قدرات دول "الناتو" الأخرى.
وأكدت أنه "ومع ذلك، لا يوافق الحلفاء على إرسال قواتهم للمشاركة في العمليات العسكرية في مضيق هرمز".


وادعى مراسل شبكة "سي بي إس" نيوز في وقت سابق بأن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تلقت معلومات تفيد بأن إيران تزرع ألغاما في مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس صادرات النفط العالمية. إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح لاحقاً بأنه لا يملك أي معلومات حول زرع ألغام في مضيق هرمز.

 
 


شؤون برلمانية نائب يدعو رئيس الوزراء لطمأنة الشعب الأردني

أخبار محلية الحكومة أمام مطالبات بعقد مؤتمر صحفي لتوضيح كافة الأوضاع للمواطنين ووضعهم بصورة الحدث

خاص بالوكيل عقل يرجح سيناريو حكومي حول تسعيرة المشتقات النفطية الشهر المقبل

تكنولوجيا كيف تحولون فلاشة USB إلى محرك استعادة لويندوز؟

أخبار محلية المستقلة للانتخاب تطلق موقعها الالكتروني التجريبي

أخبار محلية وزير الصحة: مخزون الأدوية يكفي احتياجات المملكة لـ 6 أشهر

شؤون برلمانية القاضي: الأردن قوي بقيادته وشعبه وجيشه وأجهزته الأمنية

أخبار محلية 182 باخرة وصلت لموانئ العقبة منذ بداية الشهر الحالي



 






