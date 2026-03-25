خبيرة أمريكية: الأسطول الأمريكي عاجز عن تطهير مضيق هرمز من الألغام

وقالت سالزبوري في مقابلة مع صحيفة "أساهي" اليابانية: "يرجح أن تكون إيران تمتلك آلاف الألغام البحرية، والأهم من ذلك، أنها تمتلك وسائل واسعة النطاق لزرعها. حيث يصعب تمييز زوارق الحرس الثوري الإيراني السريعة عن السفن الصغيرة العادية، ويصعب تعطيلها مسبقا... مضيق هرمز ضيق، وحتى عدد محدود من الألغام قادر على تعطيل الملاحة فيه. وهذا لن يشكل عبئا كبيرا على القوات الإيرانية".
وأضافت: "كانت البحرية الأمريكية، في ذروة الحرب الباردة، تمتلك قدرات فعالة في إزالة الألغام البحرية. إلا أنه بسبب نقص التمويل وتراجع الاهتمام بهذه القدرات، فقدت هذه القدرات إلى حد كبير. وتفتقر الولايات المتحدة حاليا إلى القدرات اللازمة لإزالة الألغام البحرية، لا سيما في ظل التهديد المستمر بالهجمات الصاروخية والمسيرات من إيران".
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تعتمد في عمليات إزالة الألغام على قدرات دول "الناتو" الأخرى.
وأكدت أنه "ومع ذلك، لا يوافق الحلفاء على إرسال قواتهم للمشاركة في العمليات العسكرية في مضيق هرمز".
وادعى مراسل شبكة "سي بي إس" نيوز في وقت سابق بأن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تلقت معلومات تفيد بأن إيران تزرع ألغاما في مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس صادرات النفط العالمية. إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح لاحقاً بأنه لا يملك أي معلومات حول زرع ألغام في مضيق هرمز.
أخبار متعلقة
-
إيران ترفض حديث ترامب عن التفاوض وتتبادل الغارات مع إسرائيل
-
إيران: قتلى ومصابون في هجمات أمريكية إسرائيلية
-
بعثة إيران بالأمم المتحدة: يمكن للدول غير المعادية عبور مضيق هرمز
-
إعلام رسمي نقلا عن متحدث عسكري إيراني: الولايات المتحدة "تتفاوض مع نفسها"
-
إصابات واسعة بين الجنود الأمريكيين مع استمرار الحرب
-
الاتحاد الأوروبي يبدي معارضته على مشروع قانون إعدام الأسرى في الكنيست الإسرائيلي
-
العراق .. اعتقال متورطين بإطلاق الصواريخ على سوريا
-
خبير عسكري يكشف عن مسارات صادمة للحرب