الإثنين 2026-03-16 06:55 م

خبير أمريكي: الفشل في هرمز قد يدفع ترامب لتصعيد نووي ضد إيران

السبت، 14-03-2026 10:02 ص
الوكيل الإخباري-   قال العقيد المتقاعد في الجيش الأمريكي دانيال ديفيس إن الولايات المتحدة في مأزق حقيقي بسبب عجزها عن فتح مضيق هرمز، مما يزيد من مخاطر استخدام الأسلحة النووية ضد إيران.اضافة اعلان


وفي تصريح له على قناة يوتيوب، قال ديفيس:

"نحن عالقون في موقف سيئ للغاية. لا يوجد مخرج واضح. نحن في ورطة حقيقية، فحتى لو واصل ترامب وإسرائيل قصفهما بالصواريخ، فلن يفتح ذلك المضيق."

وأشار ديفيس إلى أن عدم خضوع إيران للتهديدات الأمريكية قد يدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تصعيد النزاع إلى المستوى النووي.

وأضاف: "سيستسلم الرئيس ترامب لإغراء القول: 'ربما حان الوقت لقنبلة نووية صغيرة؟' ترامب لا يتحلى بالصبر. يحب الأمور السريعة والسهلة، وعندما لا يتحقق ذلك، يُهدد على الفور. قال لإيران مباشرةً: 'لا يمكنكم اختيار قائدكم الأعلى؛ سأختار أنا واحدًا.' فتجاهلوه ببساطة. وجّه لهم ضربة غير مسبوقة، لكنهم تجاهلوه مرة أخرى. والآن ترامب مستاء؛ فهو ليس معتادًا على سماع كلمة "لا". إنه ليس معتادًا على أن يقف الناس في وجهه".

روسيا اليوم
 
 


