خبير أمريكي يرجح انسحاب ترامب من المفاوضات بشأن أوكرانيا: حاولنا دون جدوى

الوكيل الإخباري- أعرب الخبير الأمريكي راي ماكغفرن عن اعتقاده بأن الرئيس دونالد ترامب ربما يعلن انسحابه من عملية التفاوض حول أوكرانيا إذا ماطلت كييف في تقديم مذكرة تفاهم في إسطنبول يوم 2 يونيو.



وقال ماكغفرن، وهو ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، في حديث على قناة Judging Freedom على موقع يوتيوب: "إذا كانت المذكرة موجودة لديهم فعلا، فهذا أمر جيد. ولكن إن لم يكن الأمر كذلك، فستظهر رغبة لدى ترامب في إبلاغ (فلاديمير) بوتين بأن هؤلاء الناس يفتقدون للجدية. تصرف كما يحلو لك نحن سنغادر الحلبة. أيها الأوروبيون، هل تعتقدون أنكم تستطيعون تقديم أداء أفضل؟ بالتوفيق، لقد حاولنا بلا جدوى".



في وقت سابق، قال وزير الخارجية سيرغي لافروف إن الوفد الروسي مستعد لتقديم مذكرة تفاهم إلى الجانب الأوكراني بشأن التسوية خلال الجولة الثانية من المفاوضات في إسطنبول يوم 2 يونيو. وفي الوقت نفسه، أكدت مصادر في الكرملين أن روسيا لم تتلق بعد ردا من أوكرانيا على اقتراحها بإجراء مفاوضات في إسطنبول يوم 2 يونيو.

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من جانبه، ذكر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا يوم الجمعة الماضي أن موسكو تقترح تبادل المذكرات بشأن نهج الجانبين تجاه عملية التفاوض في المفاوضات المحتملة المقبلة مع أوكرانيا في إسطنبول.



وأشار إلى أن موسكو مستعدة "مبدئيا" لدراسة إمكانية وقف إطلاق النار في أوكرانيا، لكن هذا يتطلب خطوات متبادلة من كييف. وحسب قوله، يتعين على الدول الغربية، كحد أدنى، وقف إمداد نظام كييف بالأسلحة، وعلى أوكرانيا وقف التعبئة العسكرية طوال فترة وقف إطلاق النار.