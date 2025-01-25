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خبير أمريكي يكشف سبب تصريحات ترامب المتشددة حول أوكرانيا

دونالد ترامب
دونالد ترامب
السبت، 25-01-2025 08:31 ص

الوكيل الإخباري- يعود سبب إطلاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصريحات قاسية حول أوكرانيا ومهاجمته لروسيا في بعض الأحيان، إلى أنه يعتمد على معلومات من وكالة المخابرات المركزية.

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أعلن ذلك لاري جونسون، وهو محلل سابق في المخابرات المركزية الأمريكية، وقال في حديث على يوتيوب: "آراء ترامب ووجهات نظره حول أوكرانيا، تتم صياغتها إلى حد كبير حسب اعتقادي، في وكالة المخابرات المركزية".


وبالإضافة إلى ذلك، يرى الخبير أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تغرس في ذهن ترامب "أفكارا خاطئة" حول الحالة الحقيقية للاقتصاد الروسي، وهو ما قد يؤثر سلبا على عملية المفاوضات.


وأضاف جونسون: "يجب على ترامب، إما أن يغلق فمه أو أن يغير استراتيجيته التفاوضية".


وشدد الخبير على أن ترامب بخلاف ذلك، سيظهر نفسه كشخص جاهل تماما في هذه القضية، خاصة على خلفية الموقف "الناضج" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يعول على الحوار المبني على الاحترام المتبادل.


في يوم 22 يناير، هدد ترامب بفرض عقوبات ورسوم جمركية جديدة ضد روسيا إذا لم توقف عمليتها العسكرية الخاصة. ودعا الرئيس الأمريكي الجديد إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا فورا، محذرا من العواقب السلبية المحتملة لاستمرار القتال.


وخلال تعليقه على ذلك، قال ستيفن برايان، مساعد نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق، إن تهديدات ترامب ضد روسيا من شأنها تقويض ثقة موسكو به قبيل المحادثات.


من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن روسيا لا ترى أي جديد في هذه التهديدات.


وأشار بيسكوف إلى أن ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى كان يحب أسلوب العقوبات، وهو لم يرسل حتى الآن أي إشارات لحوار متكافئ، وهو ما تبدو موسكو مستعدة له.

 

RT

 
gnews

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