خبير: أوكرانيا تستخدم مسيرات جوية زراعية خلال القتال قرب فولتشانسك

الوكيل الإخباري- قال الخبير العسكري الروسي أندريه ماروتشكو، إن القوات الأوكرانية المتمركزة قرب ليبتسي وفولتشانسك بمقاطعة خاركوف كثفت استخدام المسيرات الجوية الزراعية المحولة لأغراض عسكرية.



وأضاف الخبير: "على محور ليبتسي- فولتشانسك، زاد المسلحون الأوكرانيون من استخدام الطائرات الزراعية الثقيلة بدون طيار المحولة لأغراض عسكرية. ويتم في معظم الحالات تحديث هذه المسيرات عن طريق تزويدها بمعدات تحكم واتصالات أكثر حداثة، وقادرة على مقاومة أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية. ويتم تزويد هذه المسيرات كذلك بأجهزة بصريات حديثة تعمل في نطاقات مختلفة".



ووفقا للخبير، تستخدم القوات الأوكرانية بشكل أساسي هذه المسيرات المحسنة متعددة المراوح والمسماة "بابا ياغا"، في فترة الليل.

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وأوضح ماروتشكو، أن القوات الأوكرانية وبهدف تعقيد عملية اكتشاف وتدمير هذه الطائرات بدون طيار المتقدمة، تحاول إبقاءها على ارتفاع 100 متر أو أكثر عند إطلاقها.



وبهدف التشويش، قبل إطلاق مسيرات "بابا ياغا"، يستخدم العدو غالبا طائرات استطلاع بدون طيار أصغر حجما وأكثر قدرة على المناورة.



ويذكر أن مسيرة "بابا ياغا" الأوكرانية الثقيلة يمكن أن تعمل بشكل مستقل على مسافة 12 كيلومترا وتحمل ذخيرتي هاون عيار 120 ملم. وتخصص لمكافحة المدرعات الخفيفة والمشاة. وهي عبارة عن درون سداسي المراوح ومزود بأجهزة الملاحة الفضائية "ستارلينك" وكاميرا حرارية تمكنها من العمل ليلا.