 
الثلاثاء 2024-11-26 05:11 م
 

خبير بولندي: خطورة "أوريشنيك" تكمن في عدم قدرة أي منظومة غربية على رصده

ت
أرشيفية
الثلاثاء، 26-11-2024 03:57 م

الوكيل الإخباري - قال نائب وزير الدفاع البولندي السابق فالديمار سكرزيبتشاك إن استخدام روسيا صاروخ "أوريشنيك" فرط الصوتي متعدد الرؤوس خلق مشكلة خطيرة لأوكرانيا حيث لم تتمكن أي منظومة غربية من رصده.

وأضاف: "يجب أن تكتشف استخبارات الأقمار الصناعية سواء كانت عسكرية أو أمريكية أو تجارية التي تستفيد منها أوكرانيا إطلاق لهذا الصاروخ وتحليقه. هذا لم يحدث".

وأشار إلى أن ذلك أظهر لروسيا أن أنظمة الاستطلاع التي تمتلكها أوكرانيا وتلك التي تعمل لصالحها غير قادرة على اكتشاف هذا الصاروخ وغيره من الصواريخ الروسية العابرة للقارات".

اضافة اعلان


وأكد أن عدم اكتشاف هذا الصاروخ "يؤكد ثقة الروس بأن صواريخهم فعالة وأن بإمكانهم استخدامها لتوجيه المزيد من الضربات لأوكرانيا".


كما اعترف بأن هذا الصاروخ قادر على إلحاق ضرر أكبر بكثير بأوكرانيا من الوسائل الصاروخية الأخرى التي استخدمتها موسكو سابقا.

 
gnews

أحدث الأخبار

صناديق المساعدات والإمدادات الإنسانية من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية المتجهة إلى غزة

أخبار محلية الخيرية الهاشمية: تسيير قافلة جديدة لغزة الأربعاء

خلال لقائه وفدين من أبناء الزرقاء وشعراء وأدباء من عجلون

أخبار محلية العيسوي: الأردن بقيادة الملك ثابت على مواقفه تجاه أمته وعصي على التحديات

السرطاوي مع الفريق الطبي

أخبار محلية العقيد عامر السرطاوي : أقنعوني بعد 20 عامًا ..!

الدكتور فراس أبو قاعود

أخبار محلية محافظ الزرقاء يطلع على تحديات المستثمرين في المنطقة الحرة

ت

عربي ودولي خبير بولندي: خطورة "أوريشنيك" تكمن في عدم قدرة أي منظومة غربية على رصده

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية التعليم العالي تعلن عن منح دراسية للشهادات العليا - رابط

أمانة عمان الكبرى - أرشيفية

أخبار محلية بقيمة مليون و100 ألف دينار .. دفعة جديدة لمستحقي صندوق إسكان موظفي الأمانة



 




الأكثر مشاهدة