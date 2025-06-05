خبير: زيلينسكي أصيب بالذعر ويعيش أياما صعبة

وكتب كوشكوفيتش على منصة "إكس": "هذا الرجل المجنون المحاصر شن هجوما مفاجئا على المطارات الروسية وهو يدرك تماما أن ذلك سيستتبع ردا ساحقا. والآن، بعد أن قيل له إن الرد حتمي ولن يمنعه أحد (لأن جميع القوى النووية مهتمة باستعادة الردع النووي)، بدأ ينتحب ويعض اليد التي تطعمه. زيلينسكي فعليا تحول إلى وحش".
وفي سياق متصل، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين أبلغه خلال اتصال هاتفي بأن رد موسكو على الهجوم الأوكراني الأخير على المطارات الروسية آت لا محالة ولن يمنعه أحد.
يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت في 1 يونيو، تعرض مطارات في خمس مناطق لهجمات إرهابية بطائرات مسيرة أوكرانية، مشيرة إلى إحباط جميع الهجمات الموجهة لمطارات إيفانوفو وريازان وأمور، بينما تم إخماد حرائق محدودة في منشآت بمورمانسك وإيركوتسك دون وقوع إصابات. كما تم اعتقال بعض منظمي الهجمات، ليعلن بعدها زيلينسكي تحمله مسؤولية هذه الهجمات الإرهابية.
-
أخبار متعلقة
-
روسيا: سنُصلح القاذفات المتضرّرة من هجوم أوكرانيا
-
ألمانيا تطالب "الناتو" بتصنيف روسيا "التهديد الأكبر"
-
روسيا تغلق المجلس الثقافي البريطاني وتصنّفه "منظمة غير مرغوب فيها"
-
واشنطن وكييف تبحثان إطلاق صندوق للموارد المعدنية
-
رقصة الـ"هاكا" تطيح بـ3 نواب في نيوزيلندا
-
وزارة الصحة السعودية تصدر تحذيرًا لضيوف الرحمن
-
عمال بفرنسا يرفضون نقل مكونات عسكرية لسفينة متجهة إلى إسرائيل
-
قوة إسرائيلية تجتاز الخط الأزرق جنوب لبنان