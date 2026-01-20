الثلاثاء 2026-01-20 08:40 ص

خبير: ضم ترامب غرينلاند سيشكل كارثة لـ"الناتو"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
 
الثلاثاء، 20-01-2026 08:24 ص

الوكيل الإخباري-   اعتبر وانغ ييوي مدير معهد العلاقات الدولية ومركز الدراسات الأوروبية في جامعة رينمين الصينية أن ضم الولايات المتحدة غرينلاند بالقوة العسكرية سيوجه ضربة قاصمة لـ"الناتو".

وأضاف الخبير، في حديث لوكالة تاس: "إذا قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضم غرينلاند بالقوة، فسيكون ذلك كارثة على حلف الناتو، لأن أي هجوم على دولة واحدة هو هجوم على جميع دول الحلف. بعبارة أخرى، ستكون الولايات المتحدة ملزمة بالدفاع عن غرينلاند ضد أي هجوم أمريكي".

 

ويرى الخبير أن الحل الأكثر ترجيحا بالنسبة لواشنطن، هو تحويل غرينلاند إلى إقليم أمريكي ما وراء البحار، بحيث لا يكون له أي علاقة مع الناتو ولا يخضع للسيادة الدنماركية.

ويعتقد الخبير الصيني، أنه "بهذه الطريقة، ستتمكن الولايات المتحدة من حل مشاكلها الخاصة دون التسبب في نزاع داخلي داخل حلف الناتو".

في وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي عن فرض رسوم جمركية تدريجية تصل إلى 25% على الواردات من ثماني دول أوروبية بدء من فبراير، وربطها بصفقة شراء غرينلاند.

 
 


gnews

