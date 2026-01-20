خبير: ضم ترامب غرينلاند سيشكل كارثة لـ"الناتو"

ويعتقد الخبير الصيني، أنه "بهذه الطريقة، ستتمكن الولايات المتحدة من حل مشاكلها الخاصة دون التسبب في نزاع داخلي داخل حلف الناتو".
في وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي عن فرض رسوم جمركية تدريجية تصل إلى 25% على الواردات من ثماني دول أوروبية بدء من فبراير، وربطها بصفقة شراء غرينلاند.
