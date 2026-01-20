خبير: ضم ترامب غرينلاند سيشكل كارثة لـ"الناتو"

الوكيل الإخباري- اعتبر وانغ ييوي مدير معهد العلاقات الدولية ومركز الدراسات الأوروبية في جامعة رينمين الصينية أن ضم الولايات المتحدة غرينلاند بالقوة العسكرية سيوجه ضربة قاصمة لـ"الناتو".

اضافة اعلان

وأضاف الخبير، في حديث لوكالة تاس: "إذا قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضم غرينلاند بالقوة، فسيكون ذلك كارثة على حلف الناتو، لأن أي هجوم على دولة واحدة هو هجوم على جميع دول الحلف. بعبارة أخرى، ستكون الولايات المتحدة ملزمة بالدفاع عن غرينلاند ضد أي هجوم أمريكي".