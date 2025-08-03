خبير عسكري ألماني ينصح روسيا بتجاهل تهديدات ترامب

وأضاف الخبير: "إذا ظل الروس صامتين، فلن يحدث أي شيء".
وأعلن ترامب مؤخرا تقليص المهلة المحددة لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا من 50 إلى 10 أيام فقط، مع تحذيره من فرض رسوم جمركية وعقوبات إضافية مشددة على روسيا والدول التي تستورد النفط والغاز منها حال فشل المفاوضات، رغم تشكيكه في فعالية هذه الإجراءات.
كما زعم أن الهند ستتوقف عن شراء النفط الروسي لتحقيق اتفاق تجاري مع واشنطن، لكن نيودلهي نفت ذلك، مؤكدة استمرار تعاملها مع موسكو ووصفت العلاقات الثنائية بأنها "ثابتة ومستقرة"، مع رفضها التدخل الخارجي في شؤونها.
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