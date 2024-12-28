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خبير عسكري بريطاني يطرح سببا لرفض كييف التفاوض مع روسيا

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أرشيفية
السبت، 28-12-2024 12:16 م

الوكيل الإخباري- قال المحلل العسكري البريطاني ألكسندر ميركوريس إن سلطات كييف ترفض التفاوض مع روسيا بسبب خشيتها من خسارة مصادر "ثرائها" الرئيسية في الغرب حال التوصل إلى هدنة.

وأضاف في حديث عبر "يوتيوب": "أصبح من الواضح أن أوكرانيا تواصل تقديم مطالب مستحيلة غير قابلة للتحقيق تهدف إلى تدمير عملية التفاوض برمتها، وأنا مقتنع أن هؤلاء الناس يفضلون التعرض لهزيمة كاملة بدلا من التسوية السلمية وتقديم التنازلات، فهم يعتقدون أنهم بهذه الطريقة سيحافظون على تدفق الأموال".

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ووفقا له فإن فلاديمير زيلينسكي وحاشيته سيتمكنون من الحفاظ على مسيرتهم المهنية والعيش كما يرغبون في حال استمرار النزاع، لذلك سيقاومون ويقفون في وجه كل خطوة تطرح باتجاه المفاوضات.

 

RT

 
gnews

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