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خبير عسكري: هذه الخسارة الأكبر لدمشق وحلفائها من تسليم دير الزور

خريطة لموقع دير الزور في سوريا
خريطة لموقع دير الزور في سوريا
السبت، 07-12-2024 03:22 م
الوكيل الإخباري-  اعتبر الخبير العسكري فايز الأسمر، اليوم السبت، أن تسليم الجيش محافظة دير الزور الغنية بالنفط شرق البلاد لما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، سيكلفه وحلفاءه الكثير.اضافة اعلان


وفي تصريحات، قال الأسمر وهو عقيد في الجيش السوري قبل انشقاقه منه بعد اندلاع الثورة عام 2011، إن "ما فعلته قسد بالتوافق مع النظام بالسيطرة على دير الزور بالكامل هو انتهاز فرصة انهيار الجيش وكذلك انشغال الفصائل المعارضة بمعارك الوصول إلى دمشق".

ودخلت قوات "قسد" التي يغلب عليها مقاتلون أكراد مدينة دير الزور أمس الجمعة، بعد انسحاب الجيش السوري من مناطق واقعة تحت سيطرته هناك، لتسيطر تلك القوات المدعومة من الولايات المتحدة على معظم مساحة المحافظة الحدودية مع العراق ومعبر البوكمال الحدودي.

وسيطرت قوات قسد قبل سنوات على أجزاء واسعة من محافظة دير الزور ومناطق أخرى شمال وشرق سوريا بعد طرد تنظيم الدولة الإسلامية، وأسندت لها مهمة حراسة حقول النفط والغاز التي تضم قواعد أميركية.

وأضاف الأسمر المنحدر من دير الزور، أنه من الناحية العسكرية أثبتت معركة "ردع العدوان" التي أطلقتها فصائل المعارضة، والتقدم السريع للثوار وسيطرتهم على آلاف الكيلومترات وكذلك المطارات والقطع العسكرية خلال أيام أن الجيش السوري "في حال انهيار كامل"، وفق تعبيره.

الجزيرة
 
gnews

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