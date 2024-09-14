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خبير: واشنطن تحاول منع هزيمة أوكرانيا حتى الانتخابات الرئاسية

تدمير دبابة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا
تدمير دبابة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا
السبت، 14-09-2024 08:01 ص

الوكيل الإخباري- قال لاري جونسون المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إن خطة البيت الأبيض الحالية تهدف إلى منع هزيمة أوكرانيا حتى الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر القادم.

وأوضح جونسون في مقابلة مع قناة Dialogue Works على "يوتيوب": "تحاول الولايات المتحدة إنقاذ أوكرانيا من الهزيمة حتى 5 نوفمبر المقبل، إذ لا يحتاج الديمقراطيون إلى هزيمة عسكرية كاملة أخرى".

وأشار إلى أنه لهذا السبب بالذات تفكر واشنطن اليوم في احتمال السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب الأراضي الروسية، معبرا عن ثقته بأن القيادة الأمريكية جاهزة للموافقة على التصعيد من أجل الحفاظ على سلطتها.

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وستجري الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر القادم. ويمثل الحزب الديمقراطي فيها نائب الرئيس الأمريكي الحالي كامالا هاريس والحزب الجمهوري – الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

 

RT

 
gnews

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