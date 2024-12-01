 
الأحد 2024-12-01 07:22 ص
 

خرق إسرائيلي لوقف إطلاق النار: شهيدان وجريحان في غارة على جنوب لبنان

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 01-12-2024 06:38 ص

الوكيل الإخباري-   استشهد شخصان وأصيب آخران في غارة إسرائيلية على بلدة رب ثلاثين في النبطية جنوبي لبنان، وذلك مع تواصل خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار.

اضافة اعلان


وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن غارة من طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت بلدة رب ثلاثين وأسفرت عن وقوع شهيدين وجريحين، مشيرةً إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الحدودية.
وحذّر الجيش اللبناني والجمعيات الأهلية من مخاطر القنابل العنقودية والصواريخ والقذائف غير المنفجرة المنتشرة في المناطق المستهدفة.


وعلى صعيد عودة النازحين، سجل اليوم الثالث لوقف إطلاق النار ارتفاعًا في نسبة العائدين، حيث وصلت إلى أكثر من 80% في بعض المناطق، لكن القرى الحدودية لم تشهد سوى عودة محدودة لم تتجاوز 10%. هذا التفاوت يعزى إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، تدمير المنازل والبنى التحتية، وانتشار مخلفات الحرب وغياب الخدمات الأساسية.


وفي مناطق مثل قضاء صور وبعض قرى بنت جبيل، بدأت الحياة تعود تدريجيًا رغم المآسي المتمثلة بالفقدان وتدمير الممتلكات. وتشهد هذه القرى حاليًا ورش عمل لإزالة الركام وفتح الطرق وتأمين الحاجات الأساسية كالمياه والكهرباء.


وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وصلت إلى 3961 شهيدًا و16,520 جريحًا

 
gnews

أحدث الأخبار

عيار 21 يصل الى 53 دينارا

اقتصاد محلي للأردنيين المقبلين على شراء الذهب.. اليكم أحدث الأسعار

الاعلامي محمد الوكيل

فيديو الوكيل البث المباشر لـ برنامج الوكيل

تعبيرية

أخبار محلية مناطق واسعة ستشهد انقطاعاً للمياه لمدة 72 ساعة اعتباراً من غدا الاثنين (أسماء)

تعبيرية

عربي ودولي خرق إسرائيلي لوقف إطلاق النار: شهيدان وجريحان في غارة على جنوب لبنان

البقاء لله

الوفيات وفيات الأحد 1-12-2024

تعبيرية

الطقس الحالة الجوية حتى الأربعاء.. فرصة جديدة للأمطار في هذا الموعد

مجلس النواب

أخبار محلية مجلس النواب يستمع للبيان الوزاري اليوم

الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

عربي ودولي الرئيس الإماراتي يؤكد وقوف بلاده مع سوريا ودعمها في محاربة الإرهاب



 




الأكثر مشاهدة