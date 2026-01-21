خروج قطار ركاب عن القضبان بالقرب من برشلونة ومقتل السائق

ووقع الحادث بعد يومين من تصادم قطارين فائقي السرعة وخروجهما عن القضبان بالقرب من أداموز في إقليم قرطبة، مما أسفر عن مقتل 42 شخصا.
وقال كلاودي جالياردو، الذي يعمل مفتشا في خدمة الإطفاء بإقليم كاتالونيا، في تصريحات بثها التلفزيون من موقع الحادث إن 37 شخصا أُصيبوا، أربعة منهم إصاباتهم خطيرة، وإن قائد القطار لقي حتفه.
وأضاف أن جميع الركاب خرجوا من القطار.
