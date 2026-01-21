خروج قطار ركاب عن القضبان بالقرب من برشلونة ومقتل السائق

05:26 ص

الوكيل الإخباري- قال مسؤول في خدمة الإطفاء الإسبانية، إن قطار ركاب خرج عن القضبان الثلاثاء بعد سقوط جدار على المسار الحديدي بسبب الأمطار الغزيرة بالقرب من مدينة برشلونة، مما أدى إلى مقتل السائق وإصابة أربعة بجروح خطيرة. اضافة اعلان





ووقع الحادث بعد يومين من تصادم قطارين فائقي السرعة وخروجهما عن القضبان بالقرب من أداموز في إقليم قرطبة، مما أسفر عن مقتل 42 شخصا.



وقال كلاودي جالياردو، الذي يعمل مفتشا في خدمة الإطفاء بإقليم كاتالونيا، في تصريحات بثها التلفزيون من موقع الحادث إن 37 شخصا أُصيبوا، أربعة منهم إصاباتهم خطيرة، وإن قائد القطار لقي حتفه.



وأضاف أن جميع الركاب خرجوا من القطار.

