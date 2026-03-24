الثلاثاء 2026-03-24 11:02 ص

خروج 7 خطوط هوائية لنقل الطاقة الكهربائية عن الخدمة في الكويت

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الكهرباء الكويتية فاطمة حياة، الثلاثاء، عن خروج 7 خطوط هوائية لنقل الطاقة الكهربائية عن الخدمة نتيجة أضرار ناجمة عن سقوط شظايا. وأشارت إلى أن الحادثة أدت إلى فصل جزئي للتيار
ارشيفية
 
الثلاثاء، 24-03-2026 08:56 ص
وأشارت إلى أن الحادثة أدت إلى فصل جزئي للتيار الكهربائي عن بعض المناطق وجارٍ العمل على إعادته، وأن الفرق الفنية المختصة ستباشر أعمالها فور تأمين المواقع لتقييم الأضرار تمهيدا لإصلاح الخطوط المتضررة.

بدورها قال رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، إن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.

وأوضحت أن أصوات الانفجارات هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.

ودعت المواطنين والمقيمين إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

واندلعت حرب إيران في 28 شباط، إثر شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية واسعة النطاق ضمن عمليتي "الغضب الملحمي" و"زئير الأسد"، استهدفت منشآت حيوية وعسكرية ومراكز قيادة في طهران وعدد من المدن الأخرى، مما أدى إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في اليوم الأول، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والقادة، بينهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وقيادات بارزة في الحرس الثوري.
 
 


أسعار الذهب تسجل ارتفاعاً كبيراً في الأردن اليوم الثلاثاء

اقتصاد محلي أسعار الذهب تسجل ارتفاعاً كبيراً في الأردن اليوم الثلاثاء

طب وصحة بدائل الطحين الخالي من الغلوتين لمرضى حساسية القمح

عربي ودولي مسيرات إيرانية تعطل عمل مراكز بيانات لإحدى أكبر الشركات الأمريكية في البحرين

مطالبات بتحسين خدمات مسلخ عجلون وتعزيز السلامة

أخبار محلية مطالبات بتحسين خدمات مسلخ عجلون وتعزيز السلامة

مقتل 66 شخصا بتحطم طائرة عسكرية في كولومبيا

عربي ودولي مقتل 66 شخصا بتحطم طائرة عسكرية في كولومبيا

وصفات طبيعية لشفاه ناعمة وخالية من التشقق

المرأة والجمال وصفات طبيعية لشفاه ناعمة وخالية من التشقق

أهم 5 أخطاء يرتكبها المتداولون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكيفية تجنبها

أسواق ومال أهم 5 أخطاء يرتكبها المتداولون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكيفية تجنبها

سامكس تختتم حملتها الرمضانية بتجربة تفاعلية والعديد من الجوائز القيّمة التي تقرّبها من الناس

أخبار الشركات سامكس تختتم حملتها الرمضانية بتجربة تفاعلية والعديد من الجوائز القيّمة التي تقرّبها من الناس



 






