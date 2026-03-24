خروج 7 خطوط هوائية لنقل الطاقة الكهربائية عن الخدمة في الكويت

وأشارت إلى أن الحادثة أدت إلى فصل جزئي للتيار الكهربائي عن بعض المناطق وجارٍ العمل على إعادته، وأن الفرق الفنية المختصة ستباشر أعمالها فور تأمين المواقع لتقييم الأضرار تمهيدا لإصلاح الخطوط المتضررة.
بدورها قال رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، إن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.
وأوضحت أن أصوات الانفجارات هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.
ودعت المواطنين والمقيمين إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.
واندلعت حرب إيران في 28 شباط، إثر شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية واسعة النطاق ضمن عمليتي "الغضب الملحمي" و"زئير الأسد"، استهدفت منشآت حيوية وعسكرية ومراكز قيادة في طهران وعدد من المدن الأخرى، مما أدى إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في اليوم الأول، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والقادة، بينهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وقيادات بارزة في الحرس الثوري.
