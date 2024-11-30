"خروقات إسرائيل" تهدد وقف إطلاق النار في لبنان

واستخدم الجيش الإسرائيلي المدفعية، الجمعة، في قصف بلدتي عيتا الشعب وبنت جبيل، إضافة إلى إطلاق نيران رشاشة من موقع تمركز للجيش الإسرائيلي في محيط بلدة مارون الرأس في اتجاه محيط مستشفى بنت جبيل الحكومي، وعلى عدد من أحياء المدينة.
وأطلقت قنابل مضيئة فوق مدينة الخيام، وسجل توغل إسرائيلي في أحياء البلدة، كما سجل أكثر من خرق، الجمعة، في عدد من البلدات الحدودية.
من جانبه، يواصل الجيش اللبناني تعزيزاته العسكرية لاستكمال انتشاره في المناطق الحدودية الجنوبية جنوبي الليطاني.
وأفاد الجيش اللبناني أنه بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، أقدم الجيش الإسرائيلي على خرق الاتفاق عدة مرات من خلال الخروقات الجوية واستهداف الأراضي اللبنانية بأسلحة مختلفة، مشيرة إلى أنها تتابع هذه الخروقات مع الجهات المختصة.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
على الرغم من وقف إطلاق النار .. غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
-
جنرال ألماني يؤكد أن أوكرانيا ستتخلى عن بوكروفسك بداية 2025
-
المرصد السوري: غالبية مدينة حلب بقبضة الفصائل المسلحة
-
طائرات حربية روسية وصينية تنفذان دوريات مشتركة فوق المحيط الهادئ
-
للمرة الأولى منذ 2016 .. غارات جوية على أحياء حلب
-
سيناتور سويسري يؤكد أن بلاده مرغمة فرضت العقوبات ضد روسيا
-
الهند تخطط لإرسال مهمة لاستكشاف كوكب الزهرة
-
كوسوفو تتهم عصابات صربية بالهجوم على شبكات مياه الشرب