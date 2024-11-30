 
السبت 2024-11-30 01:24 م
 

"خروقات إسرائيل" تهدد وقف إطلاق النار في لبنان

خروقات إسرائيلية لوقف إطلاق النار في لبنان
خروقات إسرائيلية لوقف إطلاق النار في لبنان
السبت، 30-11-2024 11:53 ص
الوكيل الإخباري-  يهدد الجيش الإسرائيلي تماسك وقف إطلاق النار في لبنان عبر الخروقات المتكررة للاتفاق في اليوم الرابع من بدء سريانه.اضافة اعلان


واستخدم الجيش الإسرائيلي المدفعية، الجمعة، في قصف بلدتي عيتا الشعب وبنت جبيل، إضافة إلى إطلاق نيران رشاشة من موقع تمركز للجيش الإسرائيلي في محيط بلدة مارون الرأس في اتجاه محيط مستشفى بنت جبيل الحكومي، وعلى عدد من أحياء المدينة.

وأطلقت قنابل مضيئة فوق مدينة الخيام، وسجل توغل إسرائيلي في أحياء البلدة، كما سجل أكثر من خرق، الجمعة، في عدد من البلدات الحدودية.

من جانبه، يواصل الجيش اللبناني تعزيزاته العسكرية لاستكمال انتشاره في المناطق الحدودية الجنوبية جنوبي الليطاني.

وأفاد الجيش اللبناني أنه بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، أقدم الجيش الإسرائيلي على خرق الاتفاق عدة مرات من خلال الخروقات الجوية واستهداف الأراضي اللبنانية بأسلحة مختلفة، مشيرة إلى أنها تتابع هذه الخروقات مع الجهات المختصة.

سكاي نيوز
 
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