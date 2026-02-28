خريطة تظهر مسار الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران

10:49 ص

الوكيل الإخباري- أظهرت خريطة متداولة لمسار الهجوم الإسرائيلي الأمريكي المشترك على إيران صباح اليوم السبت.





وبينت الخريطة أن الهجوم انطلق من قواعد عسكرية إسرائيلية وأمريكية في المنطقة، من بينها قاعدة رامات دافيد وقاعدة نيفاتيم، باتجاه أهداف داخل الأراضي الإيرانية.



كما تتضمن الخريطة مسارا من قاعدة إنجرليك الجوية الأمريكية في تركيا.



ووفق المسافات الموضحة في الخريطة فإن المسافة الجوية من تلك القواعد إلى إيران تراوحت بين 1400 و1800 كيلومتر.





