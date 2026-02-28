السبت 2026-02-28 11:49 ص

خريطة تظهر مسار الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران

و
الخريطة المتداولة
 
السبت، 28-02-2026 10:49 ص
الوكيل الإخباري- أظهرت خريطة متداولة لمسار الهجوم الإسرائيلي الأمريكي المشترك على إيران صباح اليوم السبت.اضافة اعلان


وبينت الخريطة أن الهجوم انطلق من قواعد عسكرية إسرائيلية وأمريكية في المنطقة، من بينها قاعدة رامات دافيد وقاعدة نيفاتيم، باتجاه أهداف داخل الأراضي الإيرانية.

كما تتضمن الخريطة مسارا من قاعدة إنجرليك الجوية الأمريكية في تركيا.

ووفق المسافات الموضحة في الخريطة فإن المسافة الجوية من تلك القواعد إلى إيران تراوحت بين 1400 و1800 كيلومتر.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

و

عربي ودولي نتنياهو: الولايات المتحدة وإسرائيل أطلقتا عملية ضد التهديد الوجودي الإيراني

ت

عربي ودولي إعلام إيراني: الرئيس بزشكيان بخير ولم يصب بأذى

و

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

و

عربي ودولي إيران تبدأ بالرد على إسرائيل

ا

أخبار محلية إطلاق صافرات الإنذار في الأردن

ت

أخبار محلية عاجل بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

ت

عربي ودولي أول تعليق من ترامب بعد الهجوم على إيران

و

عربي ودولي خريطة تظهر مسار الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران



 






الأكثر مشاهدة