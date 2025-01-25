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خسائر أوكرانيا اليومية في محور كورسك تتجاوز 360 جنديا

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 25-01-2025 03:57 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم السبت أن الجيش الأوكراني فقد أكثر من 360 جنديا، فيما استسلم 5 آخرون، في محور كورسك خلال اليوم الماضي.

وقال البيان إن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" ألحقت خلال عملياتها الهجومية خسائر بتشكيلات من 12 لواء أوكرانيا في محيط 15 بلدة وقرية حدودية بمقاطعة كورسك، كما صدت هجوما مضادا للعدو.

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وأضاف البيان أن الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية أصابت قوات ومعدات عسكرية للعدو في محيط 12 مركزا سكنيا في مناطق كورسك الحدودية، إضافة إلى 5 أخرى في أراضي مقاطعة سومي الأوكرانية المجاورة.


ويشمل إجمالي الخسائر التي تكبدتها القوات الأوكرانية في محور كورسك منذ بداية القتال، أكثر من 54820 عسكريا و319 دبابات و237 مركبة مشاة قتالية و183 ناقلة جند مدرعة و1622 مركبة قتالية مدرعة وغيرها من الأسلحة والمعدات العسكرية.

 

RT

 
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