خسائر أوكرانيا اليومية في محور كورسك تتجاوز 360 جنديا

وقال البيان إن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" ألحقت خلال عملياتها الهجومية خسائر بتشكيلات من 12 لواء أوكرانيا في محيط 15 بلدة وقرية حدودية بمقاطعة كورسك، كما صدت هجوما مضادا للعدو.
وأضاف البيان أن الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية أصابت قوات ومعدات عسكرية للعدو في محيط 12 مركزا سكنيا في مناطق كورسك الحدودية، إضافة إلى 5 أخرى في أراضي مقاطعة سومي الأوكرانية المجاورة.
ويشمل إجمالي الخسائر التي تكبدتها القوات الأوكرانية في محور كورسك منذ بداية القتال، أكثر من 54820 عسكريا و319 دبابات و237 مركبة مشاة قتالية و183 ناقلة جند مدرعة و1622 مركبة قتالية مدرعة وغيرها من الأسلحة والمعدات العسكرية.
-
أخبار متعلقة
-
حملة أمنية جديدة بريف اللاذقية عقب هجمات لفلول النظام
-
بولتون: بوتين يعرف كيف يمكن التأثير على ترامب
-
بيانات تؤكد إنفاق دول الناتو حوالي 192 مليار دولار على أوكرانيا
-
وزير الخارجية الصيني لنظيره الأمريكي: تصرف بشكل لائق
-
الدفاع الروسية: استهداف تجمعات للقوات والمعدات الأوكرانية في 132 منطقة خلال يوم
-
اليمن.. الحوثيون يطلقون سراح 153 أسيرا
-
إقالة مفتشين عامين ضمن عملية "تطهير" تنفذها إدارة ترامب
-
هل عاد ماهر الأسد إلى سوريا؟ .. تفاصيل "شائعة الدقائق الثلاث"