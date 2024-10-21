خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك بلغت 260 جنديا خلال يوم

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الدفاع الروسية، إن وحدات الجيش الروسي واصلت عملياتها القتالية لتدمير وطرد المجموعة المعادية التي دخلت أراضي مقاطعة كورسك.



ووفقا للوزارة، خسر العدو خلال الـ24 ساعة الماضية، أكثر من 260 عسكريا وتم تدمير 16 آلية مدرعة بما في ذلك دبابتان وعربة قتال مشاة و13 مركبة قتالية مدرعة، و6 قطع من المدفعية الميدانية، و4 سيارات ومحطتان للحرب الإلكترونية.

اضافة اعلان



وفي غضون الـ 24 ساعة المنصرمة، قصف الجيش الروسي مواقع وتجمعات لـ 12 من الألوية المعادية وتصدى لهجوم مضاد في مقاطعة كورسك.



وفي التفاصيل، واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" تنفيذ العمليات الهجومية، مستهدفة تشكيلات اللواء الرقم 17 و 21، و 22، و 41 و115 و اللواء رقم 80 و 95 و36 وكذلك اللواء رقم 112 و129 و17 و1، في مناطق المراكز السكنية كولماكوف ونيجني كلين، ونوفويفانوفكا، ونوفي بوت وبليخوفو، وتشيركاسي كونوبيلكا وتشيركاسي بوريتشنوي. وتم صد محاولة هجوم مضاد قامت بها مجموعة اقتحام تابعة للواء الإنزال الجوي رقم 82 للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بلدة نوفويفانوفكا. وخسر العدو خلال ذلك 15 شخصا وعربتي قتال مدرعتين.



وقصف الجيش الروسي بالطيران الحربي والمدفعية والصواريخ، تجمعات لعناصر ومعدات القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك، وكذلك القوات الاحتياطية المعادية المتمركزة في مقاطعة سومي.



وبشكل إجمالي وصلت خسائر العدو على اتجاه كورسك، إلى أكثر من 25 420 عسكريا، و169 دبابة، و84 مركبة مشاة قتالية، و103 ناقلة جند مدرعة، و977 مركبة قتالية مدرعة، و664 سيارة عسكرية، و216 قطع مدفعية، و38 من راجمات الصواريخ ، بما في ذلك تسعة من طراز HIMARS وستة MLRS الأمريكية، وتسع منصات لإطلاق صواريخ الدفاع الجوي.

روسيا اليوم