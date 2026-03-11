الأربعاء 2026-03-11 11:27 م

خطأ في الاستهداف تسبب بإصابة مدرسة إيرانية بضربة أميركية

إيران
ايران
 
الأربعاء، 11-03-2026 10:16 م

الوكيل الإخباري-   أفاد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأربعاء، بمسؤولية الولايات المتحدة عن ضربة بواسطة صاروخ توماهوك أصاب مدرسة جراء استهداف خاطئ.

اضافة اعلان


ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن التحقيق في هجوم الثامن والعشرين من شباط ما زال جاريا، لكن النتائج الأولية تشير إلى أن المسؤولية تقع على عاتق الولايات المتحدة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: قصفنا 28 سفينة إيرانية لزرع الألغام

مجلس الأمن يناقش الوضع في سوريا

أخبار محلية مجلس الأمن يعتمد مشروع قرار أردني خليجي بشأن الهجمات الإيرانية

غارات إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت

عربي ودولي غارات عنيفة على مناطق مختلفة بالضاحية الجنوبية لبيروت

علم إيران

عربي ودولي إيران تهدد باستهداف الموانئ الإقليمية في حال تعرّض موانئها لهجمات

ويوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 18%

أخبار الشركات بنك الأردن يسجل نمواً في أرباحه بنسبة 25.7% خلال 2025

ولي العهد: الأردن قادر على تجاوز آثار التطورات الإقليمية بقوة شعبه ومؤسساته

أخبار محلية ولي العهد: الأردن قادر على تجاوز آثار التطورات الإقليمية بقوة شعبه ومؤسساته

إيران

عربي ودولي خطأ في الاستهداف تسبب بإصابة مدرسة إيرانية بضربة أميركية

حزب الله

عربي ودولي "العصف المأكول".. رشقات صاروخية من لبنان تطال مناطق واسعة



 






الأكثر مشاهدة