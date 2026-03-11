خطأ في الاستهداف تسبب بإصابة مدرسة إيرانية بضربة أميركية

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن التحقيق في هجوم الثامن والعشرين من شباط ما زال جاريا، لكن النتائج الأولية تشير إلى أن المسؤولية تقع على عاتق الولايات المتحدة.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب: قصفنا 28 سفينة إيرانية لزرع الألغام
-
غارات عنيفة على مناطق مختلفة بالضاحية الجنوبية لبيروت
-
إيران تهدد باستهداف الموانئ الإقليمية في حال تعرّض موانئها لهجمات
-
"العصف المأكول".. رشقات صاروخية من لبنان تطال مناطق واسعة
-
الرئيس الإيراني يحدد 3 شروط لإنهاء الحرب
-
البنزين في الولايات المتحدة يتجاوز 3.50 دولار للغالون مع استمرار حرب إيران
-
634 قتيلا وأكثر من 800 ألف نازح في لبنان منذ بداية الحرب
-
الدفاع الكويتية: رصد وإسقاط 8 طائرات مسيّرة معادية