خطأ في الاستهداف تسبب بإصابة مدرسة إيرانية بضربة أميركية

الوكيل الإخباري- أفاد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأربعاء، بمسؤولية الولايات المتحدة عن ضربة بواسطة صاروخ توماهوك أصاب مدرسة جراء استهداف خاطئ.

