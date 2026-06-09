خطاب إيراني جديد يثير المخاوف من عودة التصعيد

الوكيل الإخباري- صعّد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف من لهجته السياسية تجاه التطورات الإقليمية، مؤكدًا أن إيران لا تزال تفضل المسار الدبلوماسي، لكنها في الوقت نفسه تمتلك خيارات أخرى جاهزة في حال استمرار ما وصفه بـ"الاستفزازات".

اضافة اعلان



وقال قاليباف في منشور عبر منصة "إكس" إن إيران تفضّل لغة الدبلوماسية في التعامل مع الملفات الخارجية، إلا أنها "تجيد لغات أخرى بشكل أكبر" في إشارة إلى خيارات أكثر حدة قد تلجأ إليها طهران إذا تراجعت الأطراف الأخرى عن التزاماتها أو واصلت التصعيد.



وأضاف أن أي إخلال بالاتفاقات أو استمرار للضغوط والاستفزازات قد يدفع إيران إلى تغيير نهجها، مؤكدًا أن بلاده لن تبقى في موقع رد الفعل السلبي إذا تم تجاوز الخطوط السياسية التي تراها طهران ضرورية.



وتأتي هذه التصريحات في ظل هدنة هشة لا تزال قائمة بين إيران وإسرائيل، بعد موجة من التوترات العسكرية التي شملت تبادل هجمات صاروخية خلال الفترة الماضية، قبل أن يتم التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار، وسط تحذيرات من انهياره في أي لحظة.



وتشير التطورات الحالية إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في المنطقة، حيث تتكرر التصريحات التصعيدية من مختلف الأطراف بشكل يومي، ما يعكس هشاشة الوضع الأمني وصعوبة تثبيت تهدئة طويلة الأمد بين إيران والخصوم الإقليميين والدوليين.



كما تعكس تصريحات قاليباف حجم التباين داخل الخطاب السياسي الإيراني بين التمسك بالمسار الدبلوماسي من جهة، ورفع سقف الردع السياسي والعسكري من جهة أخرى، في وقت تترقب فيه الأسواق والمراقبون أي تحول محتمل في طبيعة المواجهة أو العودة إلى التصعيد.