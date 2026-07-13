خطاب تاريخي للرئيس الأمريكي ترامب يوم الخميس .. وهذه التفاصيل

وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشال "سيوجّه الرئيس ترامب خطابا إلى الأمة مساء الخميس، في الساعة التاسعة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (01,00 ت غ الجمعة)".
ويأتي إعلان ترامب عن الخطاب في وقت يشهد تصعيدا بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما أعلن في وقت سابق إعادة فرض ما وصفه بـ "الحصار الإيراني"، وفرض رسم بنسبة 20% على الشحنات العابرة عبر مضيق هرمز، مع تبادل الضربات العسكرية بين واشنطن وطهران خلال الساعات الماضية.
وعادةً ما يُوجَّه خطاب الرئيس الأميركي إلى الأمة في مناسبات استثنائية أو خلال الأزمات والتطورات الكبرى، أو للإعلان عن قرارات مفصلية تتعلق بالأمن القومي والسياسة الخارجية أو القضايا الداخلية ذات الأهمية البالغة، ويُبث على مستوى البلاد عبر وسائل الإعلام الرئيسة.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب يتوعد إيران بضربات قاسية بعد قليل
-
دول أوروبية تؤيد حظر واردات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية
-
دوي انفجارات وتفعيل الدفاعات الجوية في بندر عباس جنوبي إيران
-
عراقجي ردا على ترامب: إيران كانت وستبقى "حارسة" مضيق هرمز
-
ترامب يبلغ الكونغرس الأمريكي رسميا باستئناف العمليات العسكرية ضد إيران
-
الجيش الأميركي يكشف موعد بدء الحصار على موانئ إيران
-
السعودية: الدفاعات الجوية تعاملت مع صواريخ باليسيتية أطلقها الحوثيون
-
العليمي: لن نسمح مستقبلًا بأي انتهاك لأجوائنا أو مطاراتنا