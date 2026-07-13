الإثنين 2026-07-13 11:50 م

خطاب تاريخي للرئيس الأمريكي ترامب يوم الخميس .. وهذه التفاصيل

خطاب تاريخي للرئيس الأمريكي ترامب يوم الخميس .. وهذه التفاصيل
خطاب تاريخي للرئيس الأمريكي ترامب يوم الخميس .. وهذه التفاصيل
 
الإثنين، 13-07-2026 11:00 م
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيوجّه خطابا إلى الأمة الخميس عبر التلفزيون، في إعلان يتزامن مع تصعيد في الأعمال العدائية مع إيران.اضافة اعلان


وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشال "سيوجّه الرئيس ترامب خطابا إلى الأمة مساء الخميس، في الساعة التاسعة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (01,00 ت غ الجمعة)".

ويأتي إعلان ترامب عن الخطاب في وقت يشهد تصعيدا بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما أعلن في وقت سابق إعادة فرض ما وصفه بـ "الحصار الإيراني"، وفرض رسم بنسبة 20% على الشحنات العابرة عبر مضيق هرمز، مع تبادل الضربات العسكرية بين واشنطن وطهران خلال الساعات الماضية.

وعادةً ما يُوجَّه خطاب الرئيس الأميركي إلى الأمة في مناسبات استثنائية أو خلال الأزمات والتطورات الكبرى، أو للإعلان عن قرارات مفصلية تتعلق بالأمن القومي والسياسة الخارجية أو القضايا الداخلية ذات الأهمية البالغة، ويُبث على مستوى البلاد عبر وسائل الإعلام الرئيسة.
 
 


gnews

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