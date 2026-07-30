خطة أميركية جديدة قد توسّع المواجهة العسكرية مع إيران

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الوكيل الإخباري- نقلت وسائل إعلام غربية، عن مصادر مطّلعة، أن قائد القيادة المركزية الأميركية أعدّ خطة لشنّ حملة عسكرية عقابية ضد إيران قد تمتد لنحو أسبوعين، في إشارة إلى توسيع أمد الحرب في الشرق الأوسط. اضافة اعلان





وأضافت، نقلًا عن مسؤولين أميركيين، أن الخيار المقترح يتضمن تصعيدًا واسعًا للحرب مع إيران، مع التركيز على تكثيف الضربات الجوية بهدف إضعاف قدراتها العسكرية.



وأشارت إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتجه نحو ردٍّ تصعيدي ضد إيران، لكنه لم يحسم بعد نطاق هذا الرد أو مداه.



وفي السياق ذاته، نقلت وسائل الإعلام عن المتحدث باسم البنتاغون أن وزارة الدفاع الأميركية على أهبة الاستعداد لتنفيذ توجيهات الرئيس الأميركي في أي لحظة.



وأفاد موقع "أكسيوس"، نقلًا عن مسؤول أميركي، بأن ترامب التقى، يوم الأربعاء، بوزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان.



واستأنف الجيش الأميركي، الخميس، ضرباته على إيران، والتي جاءت ردًا على هجمات نفّذتها طهران واستهدفت تجمعات أميركية في المنطقة بعد أسبوع من التهدئة، في ما ينذر بتوسيع الحرب في الشرق الأوسط، خصوصًا مع دخول حلفاء إيران الإقليميين على خط المواجهة.



وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في بيان: "تُعد هذه الضربات ردًا قويًا على محاولات الهجوم الإيرانية التي وقعت أمس واستهدفت القوات الأميركية المتمركزة في الشرق الأوسط".



وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بوقوع هجمات، الخميس، على جزيرة قشم ومدينة آبادان (جنوب)، حيث "تحاول فرق الإنقاذ تحديد موقع شخصين عالقين تحت أنقاض منزل في جزيرة قشم".



وفي توسيع إضافي للحرب في الشرق الأوسط، أعلنت القوات الأميركية والسعودية شنّ غارات على مقرات للحشد الشعبي العراقي، الذي يضم مجموعات مسلحة موالية لإيران، ما يشي بانتقال رقعة النزاع من القتال مع طهران إلى استهداف فصائل حليفة لها في المنطقة.





