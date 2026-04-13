خطة إسرائيلية لتحويل الحدود مع لبنان إلى "غزة جديدة" ومنع عودة السكان

وقالت القناة إنه من المتوقع تدمير معظم هذه القرى، على أن يتم إنشاء نحو 15 موقعاً عسكرياً في المنطقة.
ووفقاً للتقديرات الإسرائيلية، تهدف الخطة إلى تحويل المنطقة الحدودية إلى منطقة أمنية خاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية، على غرار النموذج المطبق في قطاع غزة، وذلك بمسافة تتراوح بين كيلومترين وأربعة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.
وتشمل الخطة تدمير البنى التحتية لـ"حزب الله" المخبأة داخل المنازل المدنية بحسب القناة، ومنع عودة السكان اللبنانيين إلى قراهم، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تهدف إلى خلق منطقة عازلة وفرض واقع جديد على الحدود الجنوبية للبنان.
روسيا اليوم
