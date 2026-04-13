الإثنين 2026-04-13 02:04 م

خطة إسرائيلية لتحويل الحدود مع لبنان إلى "غزة جديدة" ومنع عودة السكان

الإثنين، 13-04-2026 11:29 ص
الوكيل الإخباري-   كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن المصادقة على خطة لتحويل الحدود مع لبنان إلى "غزة جديدة" عبر تدمير القرى اللبنانية في الخط الأول، وإقامة مواقع عسكرية دائمة ومنع عودة السكان إلى مناطقهم.


وقالت القناة إنه من المتوقع تدمير معظم هذه القرى، على أن يتم إنشاء نحو 15 موقعاً عسكرياً في المنطقة.

ووفقاً للتقديرات الإسرائيلية، تهدف الخطة إلى تحويل المنطقة الحدودية إلى منطقة أمنية خاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية، على غرار النموذج المطبق في قطاع غزة، وذلك بمسافة تتراوح بين كيلومترين وأربعة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.

وتشمل الخطة تدمير البنى التحتية لـ"حزب الله" المخبأة داخل المنازل المدنية بحسب القناة، ومنع عودة السكان اللبنانيين إلى قراهم، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تهدف إلى خلق منطقة عازلة وفرض واقع جديد على الحدود الجنوبية للبنان.

روسيا اليوم 
 
 


المرأة والجمال أبرز فراشي المكياج التي لا غنى عنها في حقيبتكِ

المرأة والجمال القبعات الكبيرة في تنسيقات ربيع 2026

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة البقور

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة البقور

منذ زمن الفراعنة.. ما هو سرّ الهوس المصري بأكلة الفسيخ؟

منوعات منذ زمن الفراعنة.. ما هو سرّ الهوس المصري بأكلة الفسيخ؟

وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان فرص التهدئة بعد المفاوضات الأميركية الإيرانية

أخبار محلية وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان فرص التهدئة بعد المفاوضات الأميركية الإيرانية

أخبار محلية الحكومة: على كل أردني بلغ 18 عاما أن يصرح عن عنوانه

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

اقتصاد محلي انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

كيف يؤثر الإفراط في الحلويات على القلق؟

طب وصحة كيف يؤثر الإفراط في الحلويات على القلق؟



 






