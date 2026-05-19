خفر السواحل الأمريكي: رصد تسرب نفطي قرب عاصمة ولاية هاواي

ووفقا لبيان صادر عن خفر السواحل، فإن فرق الاستجابة للتلوث التابعة لشركة "باسيفيك إنفيرومنتال كوربوريشن" موجودة في موقع التسرب، حيث تمكنت من نشر 23 كيسا من منصات المواد الماصة ومواد الكنس لاحتواء التسرب واستعادة الديزل من المياه.
ويشارك في عمليات الاستجابة أيضا كل من قطاع خفر السواحل في هونولولو، ومكتب تقييم المخاطر والاستجابة للطوارئ التابع لوزارة الصحة في هاواي، وقطاع القوارب والترفيه المحيطي التابع لوزارة الأراضي والموارد الطبيعية في هاواي.
وكان مراقبو مركز قيادة قطاع خفر السواحل في هونولولو قد تلقوا تقريرا مساء يوم الأحد عن وجود تسرب لوقود الديزل بالقرب من الأرصفة على الجانب الشمالي من الميناء. وبعد تقييم الحادث، قام خفر السواحل بتأميم عملية الاستجابة للتسرب النفطي، وبدأت فرق شركة PENCO عمليات التنظيف في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين.
لا تزال كمية التسرب ومصدره غير معروفين ويخضعان للتحقيق، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو تأثيرات على الحياة البرية. وحث خفر السواحل الجمهور على الابتعاد عن منطقة الاستجابة لمسافة آمنة مع استمرار جهود احتواء التسرب.
