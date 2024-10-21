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خفر السواحل الإسباني ينقذ أكثر من 230 مهاجراً قبالة جزر الكناري

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 21-10-2024 11:14 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن خفر السواحل الإسباني الليلة الماضية عن إنقاذ أكثر من 230 مهاجراً من قارب متهالك قبالة جزر الكناري، بينهم 14 امرأة و3 أطفال.

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وبحسب التلفزيون الرسمي، قالت بيانات حكومية إن نحو 32878 مهاجراً قاموا برحلة محفوفة بالمخاطر من غرب أفريقيا إلى جزر الكناري في الفترة ما بين كانون الأول الماضي وتشرين الأول الجاري، بزيادة قدرها 39.7 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

 
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