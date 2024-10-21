خفر السواحل الإسباني ينقذ أكثر من 230 مهاجراً قبالة جزر الكناري

الوكيل الإخباري- أعلن خفر السواحل الإسباني الليلة الماضية عن إنقاذ أكثر من 230 مهاجراً من قارب متهالك قبالة جزر الكناري، بينهم 14 امرأة و3 أطفال.

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