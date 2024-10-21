خفر السواحل الإسباني ينقذ أكثر من 230 مهاجراً قبالة جزر الكناري

وبحسب التلفزيون الرسمي، قالت بيانات حكومية إن نحو 32878 مهاجراً قاموا برحلة محفوفة بالمخاطر من غرب أفريقيا إلى جزر الكناري في الفترة ما بين كانون الأول الماضي وتشرين الأول الجاري، بزيادة قدرها 39.7 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
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