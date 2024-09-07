خفر السواحل الليبي يعترض 64 مهاجرا في طريقهم إلى أوروبا

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الليبية أن خفر السواحل اعترض قاربا يقل عشرات المهاجرين كانوا بطريقهم إلى أوروبا وأعادهم إلى الشاطئ بعد أيام من غرق قارب قبالة سواحل البلاد أودى بحياة العشرات.

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