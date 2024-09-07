خفر السواحل الليبي يعترض 64 مهاجرا في طريقهم إلى أوروبا

ونشرت صورا تظهر عشرات المهاجرين بينهم امرأة وطفل على الأقل عند عودتهم، كما أشعل خفر السواحل النار في قارب المهاجرين وهو إجراء يهدف إلى "منع إعادة استخدامه من قبل مهربي البشر".
والأربعاء الماضي، انقلب قارب يحمل 32 مهاجرا من مصر وسوريا قبالة مدينة طبرق بشرق ليبيا مما أسفر عن فقدان 22 شخصا ويفترض أنهم ماتوا، وقال خفر السواحل الليبي إنه "أنقذ تسعة أشخاص وانتشل جثة واحدة".
-
أخبار متعلقة
-
فيضانات غرب أفريقيا تتسبب في نزوح 950 ألف شخص
-
نظام طوارئ بسبب حريق وانفجارات بعد سقوط مسيرة في روسيا
-
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي بالجليل الأعلى
-
الجيش الروسي يستهدف مدربين في ضواحي نيكولايف بضربات قوية
-
إعصار يضرب جنوب الصين يوقع ضحايا وخسائر مادية
-
إحباط بيع والد لابنته في العراق
-
فيضانات غرب أفريقيا تتسبب في نزوح 950 ألف شخص
-
زلزال يضرب تركيا