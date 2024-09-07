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خفر السواحل الليبي يعترض 64 مهاجرا في طريقهم إلى أوروبا

ارشيفية
ارشيفية
السبت، 07-09-2024 12:08 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت السلطات الليبية أن خفر السواحل اعترض قاربا يقل عشرات المهاجرين كانوا بطريقهم إلى أوروبا وأعادهم إلى الشاطئ بعد أيام من غرق قارب قبالة سواحل البلاد أودى بحياة العشرات.

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ووفقا لوحدة خفر السواحل بمدينة سرت شمال غربي ليبيا، كان القارب يحمل 64 مهاجرا وتم اعتراضه يوم الجمعة قبالة المدينة.

ونشرت صورا تظهر عشرات المهاجرين بينهم امرأة وطفل على الأقل عند عودتهم، كما أشعل خفر السواحل النار في قارب المهاجرين وهو إجراء يهدف إلى "منع إعادة استخدامه من قبل مهربي البشر".

والأربعاء الماضي، انقلب قارب يحمل 32 مهاجرا من مصر وسوريا قبالة مدينة طبرق بشرق ليبيا مما أسفر عن فقدان 22 شخصا ويفترض أنهم ماتوا، وقال خفر السواحل الليبي إنه "أنقذ تسعة أشخاص وانتشل جثة واحدة".

 
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