خفر السواحل الياباني يعلن طرد سفينتين صينيتين من مياه قريبة من جزر سينكاكو المتنازع عليها

07:51 ص

الوكيل الإخباري- أعلن خفر السواحل اليابانيون الثلاثاء أنهم طردوا سفينتين صينيتين من مياه قريبة من جزر متنازع عليها. اضافة اعلان





وقال خفر السواحل اليابانيون في بيان إنهم "أصدروا أوامر بالمغادرة... ما أدى إلى إجبار سفينتَي خفر السواحل الصينيين على مغادرة المياه الإقليمية اليابانية بحلول الساعة 9:20 صباحا ".



ويتنازع البلدان على جزر سينكاكو التي تعرف في الصين باسم دياويو.









