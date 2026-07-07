خفر السواحل الياباني يعلن طرد سفينتين صينيتين من مياه قريبة من جزر سينكاكو المتنازع عليها

وقال خفر السواحل اليابانيون في بيان إنهم "أصدروا أوامر بالمغادرة... ما أدى إلى إجبار سفينتَي خفر السواحل الصينيين على مغادرة المياه الإقليمية اليابانية بحلول الساعة 9:20 صباحا ".
ويتنازع البلدان على جزر سينكاكو التي تعرف في الصين باسم دياويو.
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