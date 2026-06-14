الأحد 2026-06-14 09:34 ص

خلافات لوجستية وأمنية وراء تغيير طريقة توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران

خلافات لوجستية وأمنية وراء تغيير طريقة توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران
خلافات لوجستية وأمنية وراء تغيير طريقة توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران
 
الأحد، 14-06-2026 07:54 ص
الوكيل الإخباري-   كشف مسؤولون مطلعون أن خطط التوقيع الإلكتروني لمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران تأتي لترسيخ الاتفاق سريعًا وتجنب أي عقبات في اللحظات الأخيرة، وبذلك أُلغيت خطط حضور نائب الرئيس فانس.اضافة اعلان


وأفاد المسؤولون لشبكة CNN بأن خطط حضور نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، توقيع المذكرة حضوريًا في أوروبا ممثلًا عن بلاده لن تُنفذ.

ويُعزى ذلك جزئيًا إلى تعقيدات تتعلق بالجدول الزمني؛ إذ إن الرئيس دونالد ترامب ونائبه لا يسافران إلى الخارج في الوقت نفسه لأسباب أمنية ولضمان استمرارية العمل، ومن المقرر أن يغادر ترامب إلى قمة مجموعة السبع G7 في فرنسا صباح الاثنين.

وكان من الصعب نقل فانس من وإلى فعالية التوقيع في أوروبا في الوقت المناسب لمغادرة ترامب.

وبدلاً من ذلك، عُرض التوقيع الإلكتروني لإتمام الاتفاق. ويخشى بعض الوسطاء، بحسب مصدر مطلع، أنه كلما طال أمد عدم التوقيع زاد احتمال توقف التقدم أو انسحاب أحد الطرفين أو كليهما.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

قرارات حكومية جديدة تغيّر شكل الإنفاق الحكومي في الأردن

أخبار محلية قرارات حكومية جديدة تغيّر شكل الإنفاق الحكومي في الأردن

تصاعد أعمدة الدخان من موقع غارة جوية إسرائيلية على الضواحي الجنوبية لبيروت

عربي ودولي شهيدان في غارات إسرائيلية متواصلة على النبطية وصور

تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم الاثنين

اقتصاد محلي 3193 طنا من الخضار ترد السوق المركزي اليوم

صورة تعبيرية

خاص بالوكيل هل توجد موجة حارة في طريقها إلى الأردن هذا الأسبوع ؟ .. الأرصاد الجوية توضح

الأمن العام يتدخل لإخماد حريق شاحنة على الطريق الصحراوي دون إصابات

خاص بالوكيل يقظة كوادر الامن العام تحول دون وقوع كارثة على الصحراوي - فيديو

الأمن العام

أخبار محلية الامن العام يكشف سبب انطلاق صافرات الانذار في الاردن

قرار تاريخي يتعلق بعدد السكان في هذه الدولة الأوروبية

عربي ودولي قرار تاريخي يتعلق بعدد السكان في هذه الدولة الأوروبية

اللجنة الأولمبية تنظم ورشة "السيرة الذاتية"

أخبار محلية اللجنة الأولمبية تنظم ورشة "السيرة الذاتية"



 
 






الأكثر مشاهدة

 