خلافات لوجستية وأمنية وراء تغيير طريقة توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران

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الوكيل الإخباري- كشف مسؤولون مطلعون أن خطط التوقيع الإلكتروني لمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران تأتي لترسيخ الاتفاق سريعًا وتجنب أي عقبات في اللحظات الأخيرة، وبذلك أُلغيت خطط حضور نائب الرئيس فانس. اضافة اعلان





وأفاد المسؤولون لشبكة CNN بأن خطط حضور نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، توقيع المذكرة حضوريًا في أوروبا ممثلًا عن بلاده لن تُنفذ.



ويُعزى ذلك جزئيًا إلى تعقيدات تتعلق بالجدول الزمني؛ إذ إن الرئيس دونالد ترامب ونائبه لا يسافران إلى الخارج في الوقت نفسه لأسباب أمنية ولضمان استمرارية العمل، ومن المقرر أن يغادر ترامب إلى قمة مجموعة السبع G7 في فرنسا صباح الاثنين.



وكان من الصعب نقل فانس من وإلى فعالية التوقيع في أوروبا في الوقت المناسب لمغادرة ترامب.



وبدلاً من ذلك، عُرض التوقيع الإلكتروني لإتمام الاتفاق. ويخشى بعض الوسطاء، بحسب مصدر مطلع، أنه كلما طال أمد عدم التوقيع زاد احتمال توقف التقدم أو انسحاب أحد الطرفين أو كليهما.







