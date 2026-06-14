خلافات لوجستية وأمنية وراء تغيير طريقة توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران

وأفاد المسؤولون لشبكة CNN بأن خطط حضور نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، توقيع المذكرة حضوريًا في أوروبا ممثلًا عن بلاده لن تُنفذ.
ويُعزى ذلك جزئيًا إلى تعقيدات تتعلق بالجدول الزمني؛ إذ إن الرئيس دونالد ترامب ونائبه لا يسافران إلى الخارج في الوقت نفسه لأسباب أمنية ولضمان استمرارية العمل، ومن المقرر أن يغادر ترامب إلى قمة مجموعة السبع G7 في فرنسا صباح الاثنين.
وكان من الصعب نقل فانس من وإلى فعالية التوقيع في أوروبا في الوقت المناسب لمغادرة ترامب.
وبدلاً من ذلك، عُرض التوقيع الإلكتروني لإتمام الاتفاق. ويخشى بعض الوسطاء، بحسب مصدر مطلع، أنه كلما طال أمد عدم التوقيع زاد احتمال توقف التقدم أو انسحاب أحد الطرفين أو كليهما.
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