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خمس طائرات هندية أُسقطت ومصر تدخل على خط الأزمة برسالة دبلوماسية

علم مصر
علم مصر
 
الأربعاء، 07-05-2025 12:34 م
الوكيل الإخباري- أعلنت مصر أنها تتابع بقلق بالغ التطورات الراهنة بين الهند وباكستان، والتي شهدت أمس تبادلًا للقصف أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.اضافة اعلان


ودعت مصر، الهند وباكستان إلى ممارسة أعلى درجات ضبط النفس، وإعلاء لغة الحوار عبر القنوات الدبلوماسية، وتؤكد على أهمية اللجوء إلى الحلول السلمية بما يحقق تطلعات وآمال الشعبين الصديقين في تحقيق الهدوء والاستقرار.

وكان وزير الدفاع الباكستاني، خواجة محمد آصف، قد أعلن في تصريحات نقلتها "سي إن إن"، أن قواته تمكنت من إسقاط خمس طائرات هندية، ردًا على الهجوم الذي شنته نيودلهي فجر الأربعاء ضد مواقع في إقليم كشمير الواقع تحت إدارة باكستان.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الهندية في بيان في وقت سابق، أنها ردت على الهجوم الإرهابي في باهالغام بضرب "البنية التحتية الإرهابية" على الأراضي الباكستانية في عملية عسكرية تحمل اسم "السندور"، استهدفت من خلالها 9 مواقع، فيما أشارت إلى أنه لم يتم مهاجمة أي منشآت عسكرية باكستانية خلال العملية.

روسيا اليوم
 
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