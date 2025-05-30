داعش يتبنى أول هجوم ضد القوات السورية الجديدة منذ سقوط الأسد

وقال موقع سايت الذي يتتبع نشاطات "داعش" إنه "أول هجوم" يتبناه ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية ضد قوات الحكومة السورية الجديدة، في الوقت الذي أفاد فيه المرصد السوري عن "مقتل مواطن وإصابة ثلاثة عناصر من الفرقة 70" في الجيش السوري الجديد بعد تعرض دوريتهم لتفجير لغم عن بعد في ريف السويداء.
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