الجمعة 2025-05-30 01:42 ص
 

داعش يتبنى أول هجوم ضد القوات السورية الجديدة منذ سقوط الأسد

قوات الأمن السورية في دمشق
قوات الأمن السورية في دمشق
 
الجمعة، 30-05-2025 12:47 ص
الوكيل الإخباري-   تبنى ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الخميس، أول هجوم له ضد القوات الحكومية السورية الجديدة منذ سقوط الرئيس السوري بشار الأسد، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان وموقع سايت.اضافة اعلان


وقال موقع سايت الذي يتتبع نشاطات "داعش" إنه "أول هجوم" يتبناه ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية ضد قوات الحكومة السورية الجديدة، في الوقت الذي أفاد فيه المرصد السوري عن "مقتل مواطن وإصابة ثلاثة عناصر من الفرقة 70" في الجيش السوري الجديد بعد تعرض دوريتهم لتفجير لغم عن بعد في ريف السويداء.
 
gnews

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