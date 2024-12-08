دبابات إسرائيلية تتوغل في المنطقة العازلة بالجولان المحتل

وذكرت قناة "إن 12" الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي عزز من وجوده على الحدود مع سوريا في الجولان، وأكد مصدر لوكالة الأنباء الألمانية أن القوات الإسرائيلية توغلت داخل الأراضي السورية وأطلقت 4 قذائف.
وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس" بأن الجيش نشر قوات إضافية في المنطقة العازلة بين إسرائيل وسوريا، استنادا إلى تقييم الوضع الأمني. وجاء هذا الإجراء بعد تصاعد الأحداث في سوريا وإمكانية دخول مسلحين إلى المنطقة العازلة.
أوضح أدرعي أن القوات الجديدة انتشرت في المنطقة العازلة وبعض النقاط الدفاعية الإستراتيجية في هضبة الجولان، بهدف ضمان أمن سكان المنطقة الحدودية ومواطني إسرائيل.
وأكد أدرعي أن الجيش الإسرائيلي لا يتدخل في الأحداث الداخلية الجارية داخل سوريا. وشدد البيان على أن إسرائيل ستستمر في العمل بما يتطلبه الوضع لضمان أمنها وحماية منطقة الفصل.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه سوريا تطورات عسكرية كبيرة، بما في ذلك سيطرة المعارضة على مناطق جديدة وتصاعد الهجمات قرب الحدود مع مرتفعات الجولان المحتلة.
وأفادت تقارير سابقة بأن دبابات إسرائيلية اخترقت المنطقة العازلة وأطلقت قذائف على مواقع سورية، لكن الجيش لم يعلق رسميا على هذه التقارير.
واحتلت إسرائيل معظم مرتفعات الجولان في سوريا عام 1967، قبل أن تضمها إلى أراضيها بشكل رسمي عام 1981. وتعد الجولان أرضا سورية تحت الاحتلال الإسرائيلي، وفقا للقانون الدولي.
وخلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأولى، اعترفت الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، مما أثار ردود فعل متباينة على الصعيدين الدولي والإقليمي.
الجزيرة
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