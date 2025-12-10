الأربعاء 2025-12-10 09:57 م

دبابة "ميركافا" تطلق رشقات نارية قرب الدورية الدولية في جنوب لبنان

الأربعاء، 10-12-2025 09:33 م
الوكيل الإخباري-  قالت قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان إن جنودها الذين كانوا يقومون بدورية على طول الخط الأزرق الحدودي تعرّضوا لإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي.اضافة اعلان


وأشارت القوة الدولية في بيان اليوم الأربعاء إلى أن جنودًا من جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا من دبابة "ميركافا" رشقات من أسلحة رشاشة فوق الدورية وبالقرب منها، مشيرة إلى أن حفظة السلام طلبوا عبر قنوات الاتصال التابعة لليونيفيل من الجيش الإسرائيلي وقف إطلاق النار فورًا.

وأضافت أن عناصر اليونيفيل والدبابة الإسرائيلية كانوا داخل الأراضي اللبنانية في ذلك الوقت، ولم تُسجَّل أي إصابات بين عناصر الدورية.

وأكدت اليونيفيل أن الجيش الإسرائيلي كان قد أُبلِغ مسبقًا بموقع وتوقيت الدورية، وفق الإجراءات المتبعة عند تسيير دوريات في المناطق الحسّاسة قرب الخط الأزرق، لافتة إلى أن الهجوم على قوات حفظ السلام أو بالقرب منها يُعدّ انتهاكًا خطيرًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701.

ودعت اليونيفيل جيش الدفاع الإسرائيلي إلى التوقف عن السلوك العدواني والاعتداءات على قوات حفظ السلام التي تعمل على تعزيز الهدوء وإعادة بناء الاستقرار على طول الخط الأزرق.
 
 


