الجمعة 2026-04-24 01:56 م

دبلوماسيون روس يستنكرون العقوبات الجديدة من الاتحاد الأوروبي

دبلوماسيون روس يستنكرون العقوبات الجديدة من الاتحاد الأوروبي
دبلوماسيون روس يستنكرون العقوبات الجديدة من الاتحاد الأوروبي
 
الجمعة، 24-04-2026 11:48 ص
الوكيل الإخباري-  استنكر دبلوماسيون روس أحدث العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو على خلفية غزوها لأوكرانيا، قائلين إن الإجراءات الجديدة تفتقر إلى شرعية الأمم المتحدة وتنتهك حقوق دول ثالثة.اضافة اعلان


ونقلت وكالات أنباء روسية عن بيان صادر عن دبلوماسيين في البعثة الروسية لدى الاتحاد الأوروبي القول إن هذه الإجراءات لا معنى لها من دون قرار من مجلس الأمن الدولي.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن البيان "نود أن نذكركم بأن العقوبات التي يفرضها قرار مجلس الأمن الدولي هي فقط التي تتمتع بالشرعية".

وأضاف البيان "أما جميع الإجراءات الأخرى فهي قسرية أحادية الجانب، وفي جوهرها تعسف وعدوان يتعارضان مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن البيان اتهم الاتحاد الأوروبي بفرض قيود على تصدير سلع معينة إلى عدد من الدول المتعاونة مع روسيا، ووصف ذلك بأنه "لجوء إلى الابتزاز الاقتصادي وتطبيق العقوبات خارج الحدود الإقليمية".

ووافق الاتحاد الأوروبي على حزمة العقوبات رقم 20 ضد روسيا بسبب حربها في أوكرانيا بعد أن تخلت سلوفاكيا والمجر عن معارضتهما لهذه الخطوة عقب استئناف التدفقات عبر خط أنابيب النفط دروجبا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد سعى في البداية إلى اعتماد الحزمة مع حلول الذكرى الرابعة للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في 24 شباط.
 
 


تأجيل انتخابات رابطة الكتاب الأردنيين لعدم اكتمال النصاب القانوني

أخبار محلية تأجيل انتخابات رابطة الكتاب الأردنيين لعدم اكتمال النصاب القانوني

الكويت: مسيرتان قادمتان من العراق استهدفتا مركزين حدوديين دون إصابات

عربي ودولي الكويت: مسيرتان قادمتان من العراق استهدفتا مركزين حدوديين دون إصابات

باكستان وإيران تؤكدان أهمية الحوار والتواصل لمعالجة القضايا العالقة

عربي ودولي باكستان وإيران تؤكدان أهمية الحوار والتواصل لمعالجة القضايا العالقة

ولي العهد يصل إلى مكان انعقاد الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي في نيقوسيا

أخبار محلية ولي العهد يصل إلى مكان انعقاد الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي في نيقوسيا

شهيدان بغارات إسرائيلية على جنوبي لبنان

عربي ودولي شهيدان بغارات إسرائيلية على جنوبي لبنان

زيلينسكي يزور السعودية اليوم ويلتقي الأمير محمد بن سلمان

عربي ودولي زيلينسكي يزور السعودية اليوم ويلتقي الأمير محمد بن سلمان

رويترز: وصول الناقلة هيلجا لميناء البصرة العراقي لتحميل النفط الخام

عربي ودولي رويترز: وصول الناقلة هيلجا لميناء البصرة العراقي لتحميل النفط الخام

ماكرون: عودة الاستقرار إلى الشرق الأوسط مصلحة للجميع

عربي ودولي ماكرون: عودة الاستقرار إلى الشرق الأوسط مصلحة للجميع



 
 






