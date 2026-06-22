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دبلوماسي أميركي: مفاوضات واشنطن وطهران قد تستمر طوال الليل في سويسرا

دبلوماسي أميركي: مفاوضات واشنطن وطهران قد تستمر طوال الليل في سويسرا
دبلوماسي أميركي: مفاوضات واشنطن وطهران قد تستمر طوال الليل في سويسرا
 
الإثنين، 22-06-2026 02:47 ص
الوكيل الإخباري-   أفاد دبلوماسي أميركي رفيع في وقت مبكر الاثنين، بأن الوفد الإيراني لا يزال موجوداً في سويسرا، والمحادثات لا تزال مستمرة مع الوفد الأميركي، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تستمر طوال ليل الأحد/الاثنين.اضافة اعلان


وقال الدبلوماسي إنّ المناقشات تركزت بشكل خاص على "توضيح بعض الرسائل المربكة من إيران بشأن المضيق، وبناء آليات لتفادي نشوب النزاعات لضمان بقاء المضيق (هرمز) مفتوحاً بالكامل"، إضافة إلى احترام وقف إطلاق النار في لبنان.
 
 


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