دبلوماسي أميركي: مفاوضات واشنطن وطهران قد تستمر طوال الليل في سويسرا

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الوكيل الإخباري- أفاد دبلوماسي أميركي رفيع في وقت مبكر الاثنين، بأن الوفد الإيراني لا يزال موجوداً في سويسرا، والمحادثات لا تزال مستمرة مع الوفد الأميركي، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تستمر طوال ليل الأحد/الاثنين. اضافة اعلان





وقال الدبلوماسي إنّ المناقشات تركزت بشكل خاص على "توضيح بعض الرسائل المربكة من إيران بشأن المضيق، وبناء آليات لتفادي نشوب النزاعات لضمان بقاء المضيق (هرمز) مفتوحاً بالكامل"، إضافة إلى احترام وقف إطلاق النار في لبنان.





