دبلوماسي أميركي: مفاوضات واشنطن وطهران قد تستمر طوال الليل في سويسرا

وقال الدبلوماسي إنّ المناقشات تركزت بشكل خاص على "توضيح بعض الرسائل المربكة من إيران بشأن المضيق، وبناء آليات لتفادي نشوب النزاعات لضمان بقاء المضيق (هرمز) مفتوحاً بالكامل"، إضافة إلى احترام وقف إطلاق النار في لبنان.
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