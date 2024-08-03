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دبلوماسي إيراني: ردنا سيكون مفاجئا وقويا

علم إيران
علم إيران




 

السبت، 03-08-2024 08:01 ص
 الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن دبلوماسي إيراني قوله إن محاولات إقناع طهران بعدم التصعيد لن تكون مجدية في ضوء الهجمات الإسرائيلية.

وأكد الدبلوماسي الإيراني للصحيفة أن "إسرائيل" تجاوزت كل الخطوط الحمراء وأن رد طهران سيكون مفاجئا وقويا على حد تعبيره.  
gnews

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