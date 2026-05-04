الإثنين 2026-05-04 06:48 ص

دبلوماسي إيراني: لا نقبل سوى "صفقة مُرضية" وعلى واشنطن دفع التعويضات

علما الولايات المتحدة وإيران
الإثنين، 04-05-2026 05:51 ص
الوكيل الإخباري-   قال السفير الإيراني السابق لدى لبنان مجتبى أماني إن بلاده لن تنجر إلى مفاوضات بشروط مسبقة، مشددا على أن أي تسوية قادمة يجب أن تكون "صفقة مُرضية" لإيران، وتأخذ في الاعتبار المستجدات الميدانية والتعويضات عن خسائر الحرب.اضافة اعلان


وأوضح أماني -في حديثه للجزيرة مباشر- أن المقترح الإيراني المكون من 14 بندا يمثل رؤية طهران لإنهاء الحرب، معتبرا أن طلب "التعويضات" من الولايات المتحدة وإسرائيل أمر "منطقي"، بعد فشل واشنطن في تحقيق أهدافها بـ"تغيير النظام" أو كسر إرادة الصمود.

وأشار إلى أن طاولة التفاوض لم تعد محصورة في الملف النووي، بل اتسعت لتشمل ترتيبات إقليمية شاملة وضمانات دولية.
 
 


