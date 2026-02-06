الجمعة 2026-02-06 10:14 م

دبلوماسي: إيران ترفض وقف تخصيب اليورانيوم خلال محادثات عمان

دبلوماسي: إيران ترفض وقف تخصيب اليورانيوم خلال محادثات عمان
علم ايران
 
الجمعة، 06-02-2026 09:41 م
الوكيل الإخباري-   أبلغ دبلوماسي إقليمي رويترز، بأن إيران رفضت دعوات الولايات المتحدة لوقف تخصيب اليورانيوم على أراضيها خلال محادثات انعقدت في سلطنة عمان الجمعة، لكنها أبدت استعدادها لمناقشة "مستوى ونقاء" التخصيب أو تشكيل تحالف إقليمي لإدارة هذا الملف.اضافة اعلان


وأضاف الدبلوماسي الذي أطلعته إيران على ما دار في المحادثات أن طهران تعتقد أن المفاوضين الأميركيين "بدا أنهم يتفهمون موقف إيران من التخصيب... وأبدوا مرونة تجاه مطالب طهران".

وتابع أن القدرات الصاروخية الإيرانية لم تُناقش خلال محادثات مسقط.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

البيت الأبيض يسحب فيديو ترامب المسيء لأوباما ويقول إنه نُشر بـ"الخطأ"

عربي ودولي البيت الأبيض يسحب فيديو ترامب المسيء لأوباما ويقول إنه نُشر بـ"الخطأ"

روسيا تحصد ثالث أكبر محصول حبوب في تاريخها

عربي ودولي روسيا تحصد ثالث أكبر محصول حبوب في تاريخها

الأردن يرحّب بالمفاوضات الأميركية الإيرانية في مسقط

أخبار محلية الأردن يرحّب بالمفاوضات الأميركية الإيرانية في مسقط

دبلوماسي: إيران ترفض وقف تخصيب اليورانيوم خلال محادثات عمان

عربي ودولي دبلوماسي: إيران ترفض وقف تخصيب اليورانيوم خلال محادثات عمان

وفاة سيدة واصابة شخصين أثر حادث سقوط في محافظة اربد

أخبار محلية وفاة سيدة واصابة شخصين اثر حادث سقوط في اربد

المؤشرات الأوروبية تحقق مكاسب مع اختتام أسبوع الأرباح القياسية

أسواق ومال المؤشرات الأوروبية تحقق مكاسب مع اختتام أسبوع الأرباح القياسية

وتقدم النائب ضياء داود، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن "ما يتردد عن تسرب وقود بخطوط تموين الطائرات بمطار القاهرة الدولي، وما ترتب عليه من تأخير في إقلاع عدد من الرحلات الجوية". وقال داود في طلبه ال

عربي ودولي أزمة وقود بمطار القاهرة تؤخر إقلاع عدد من الرحلات

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

أخبار محلية توضيح صادر عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة



 






الأكثر مشاهدة