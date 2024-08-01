 
الخميس 2024-08-01 10:50 ص
 
 

دبلوماسي غربي: الجميع يضغط على طهران حتى لا ترد

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية




 

الخميس، 01-08-2024 06:54 ص
 الوكيل الاخباري - نقلت فايننشال تايمز عن دبلوماسي غربي قوله إن من وصفهم بالجميع يضغط على طهران حتى لا ترد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، وكذلك لاحتواء الأمر.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين لم تسمهم أن "مستقبل الصراع قد يعتمد على حسابات إيران أكثر من حسابات إسرائيل".
gnews

أحدث الأخبار

شركة مياه اليرموك

أخبار محلية بيان صادر عن شركة مياه اليرموك

تعبيرية

خاص بالوكيل مرصد الزلازل الأردني يسجل 9 هزات أرضية خلال شهر تموز الماضي

غزة

فلسطين 8 شهداء جراء قصف الاحتلال في غزة

الخلايا السرطانية

طب وصحة علاج السرطان عن طريق الغذاء... حقيقة أم كذب؟

ذهب

اقتصاد محلي ارتفاع جديد على أسعار الذهب في الاردن

إسماعيل هنية

فلسطين نيويورك تايمز: مسؤولون أميركيون اعترفوا سرا أن إسرائيل اغتالت هنية

البنك العربي

أخبار الشركات البنك العربي يطلق حملة خاصة بقروض السيارات الكهربائية

الدفاع المدني

أخبار محلية الامن العام : 4 اصابات بحوادث سير





 


 



الأكثر مشاهدة