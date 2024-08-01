دبلوماسي غربي: الجميع يضغط على طهران حتى لا ترد

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الوكيل الاخباري - نقلت فايننشال تايمز عن دبلوماسي غربي قوله إن من وصفهم بالجميع يضغط على طهران حتى لا ترد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، وكذلك لاحتواء الأمر.



كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين لم تسمهم أن "مستقبل الصراع قد يعتمد على حسابات إيران أكثر من حسابات إسرائيل".