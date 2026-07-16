دخان حرائق الغابات الكندية يخنق تورونتو ويهدد مدنا أميركية

وأفادت وزارة البيئة الكندية بأن مؤشر جودة الهواء في تورونتو سجل مستوى 10+، وهو ما يُصنف ضمن فئة "الخطر الشديد"، مع توقعات باستمرار الظروف الخطرة حتى مساء الخميس.
ورغم اندلاع الحرائق في مناطق قليلة السكان تبعد مئات الكيلومترات عن تورونتو، إلا أن الدخان انتشر على نطاق واسع، دون أن يشكل تهديدًا مباشرًا للمدن.
وامتدت آثار الدخان إلى مدينة نيويورك، حيث أصدرت السلطات المحلية تحذيرًا بعد تراجع جودة الهواء إلى مستويات غير صحية، داعية السكان إلى الحد من الأنشطة البدنية في الهواء الطلق، فيما توقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية استمرار الدخان حتى مطلع الأسبوع المقبل.
وصنفت شركة IQAir السويسرية المتخصصة في مراقبة جودة الهواء، تورونتو المدينة الأسوأ عالميًا من حيث جودة الهواء، متقدمة على كينشاسا ودلهي، فيما جاءت نيويورك في المرتبة الخامسة.
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