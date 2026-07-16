دخان حرائق الغابات الكندية يخنق تورونتو ويهدد مدنا أميركية

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الوكيل الإخباري- صُنفت مدينة تورونتو الكندية، الأربعاء، صاحبة أسوأ جودة هواء بين المدن الكبرى في العالم، نتيجة الدخان الكثيف الناجم عن حرائق الغابات المشتعلة في شمال غرب مقاطعة أونتاريو، والذي امتد تأثيره إلى شمال شرق الولايات المتحدة، وسط تحذيرات صحية ودعوات لتجنب الأنشطة الخارجية. اضافة اعلان





وأفادت وزارة البيئة الكندية بأن مؤشر جودة الهواء في تورونتو سجل مستوى 10+، وهو ما يُصنف ضمن فئة "الخطر الشديد"، مع توقعات باستمرار الظروف الخطرة حتى مساء الخميس.



ورغم اندلاع الحرائق في مناطق قليلة السكان تبعد مئات الكيلومترات عن تورونتو، إلا أن الدخان انتشر على نطاق واسع، دون أن يشكل تهديدًا مباشرًا للمدن.



وامتدت آثار الدخان إلى مدينة نيويورك، حيث أصدرت السلطات المحلية تحذيرًا بعد تراجع جودة الهواء إلى مستويات غير صحية، داعية السكان إلى الحد من الأنشطة البدنية في الهواء الطلق، فيما توقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية استمرار الدخان حتى مطلع الأسبوع المقبل.



وصنفت شركة IQAir السويسرية المتخصصة في مراقبة جودة الهواء، تورونتو المدينة الأسوأ عالميًا من حيث جودة الهواء، متقدمة على كينشاسا ودلهي، فيما جاءت نيويورك في المرتبة الخامسة.





