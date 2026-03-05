دخان يتصاعد فوق شمال الرياض

وكان دبلوماسيين أفادوا بأنه جرى إبلاغ عدد من الدبلوماسيين الغربيين في الرياض بالاحتماء في أماكن آمنة، في خضم الهجمات الإيرانية المتواصلة على دول الخليج والتي دخلت يومها السادس.
وأشار شاهد عيان إلى إغلاق الحي الدبلوماسي في الرياض.
وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، الخميس، أنها اعترضت ثلاثة صواريخ كروز قرب مدينة الخرج في وسط المملكة.
