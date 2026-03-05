دخان يتصاعد فوق شمال الرياض

الوكيل الإخباري- أفادت رويترز أن دخانا يتصاعد فوق شمال الرياض عصر الخميس.

اضافة اعلان



وكان دبلوماسيين أفادوا بأنه جرى إبلاغ عدد من الدبلوماسيين الغربيين في الرياض بالاحتماء في أماكن آمنة، في خضم الهجمات الإيرانية المتواصلة على دول الخليج والتي دخلت يومها السادس.



وأشار شاهد عيان إلى إغلاق الحي الدبلوماسي في الرياض.