الخميس 2026-03-05 06:23 م

دخان يتصاعد فوق شمال الرياض

و
أرشيفية
 
الخميس، 05-03-2026 05:19 م

الوكيل الإخباري- أفادت رويترز أن دخانا يتصاعد فوق شمال الرياض عصر الخميس.

اضافة اعلان


وكان دبلوماسيين أفادوا بأنه جرى إبلاغ عدد من الدبلوماسيين الغربيين في الرياض بالاحتماء في أماكن آمنة، في خضم الهجمات الإيرانية المتواصلة على دول الخليج والتي دخلت يومها السادس.


وأشار شاهد عيان إلى إغلاق الحي الدبلوماسي في الرياض.


وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، الخميس، أنها اعترضت ثلاثة صواريخ كروز قرب مدينة الخرج في وسط المملكة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ت

أخبار محلية الملك: الاعتداءات الإيرانية على المملكة وعدد من دول المنطقة انتهاك لسيادة الدول

ت

أخبار محلية ماذا قال الحنيطي لكبار ضباط القوات المسلحة الأردنية؟

و

أخبار الشركات بنك الإسكان ينظم إفطاراً في متحف الأطفال ضمن نشاطات برنامج "إمكان الإسكان"

ا

اقتصاد محلي عاجل انخفاض مفاجئ على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن

و

عربي ودولي دخان يتصاعد فوق شمال الرياض

ع

أخبار محلية التعليم العالي: 747 ألفاً استفادوا من صندوق دعم الطالب الجامعي

ة

أخبار محلية أم الجمال تنضم إلى شبكة الأغذية والزراعة التابعة لـ"الفاو"

ت

أخبار محلية السفيرة رولان محمود سماره تقدم أوراق اعتمداها إلى الرئيس الكيني



 






الأكثر مشاهدة