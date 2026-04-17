دخول اتفاق وقف اطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ

الوكيل الإخباري- دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حيّز التنفيذ فجر اليوم، وسط تأكيد الجيش اللبناني في بيانات متتالية تسجيل عدد من الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية، إضافة إلى قصف متقطع طال العديد من القرى.

وشهدت الضاحية الجنوبية لبيروت إطلاق النار ابتهاجاً بالهدنة، كما أظهرت لقطات متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي نازحين لبنانيين وهم في طريق عودتهم إلى الضاحية الجنوبية، فيما دعت قيادة الجيش اللبناني في بيان المواطنين إلى عدم الاقتراب من المناطق التي توغلت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي.